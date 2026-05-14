Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nótt afskipti af ölvuðum ungmennum við Valhöll, þar sem ungir sjálfstæðismenn héldu samkvæmi til að kveðja gömlu höfuðstöðvar flokksins.
Skúli Jónsson hjá lögreglunni segir að tilkynning hafi fyrst borist á ellefta tímanum í gærkvöldi um ölvað ungmenni sem hafi verið að kasta upp á bak við Valhöll. Síðan hafi fleiri tilkynningar borist um undir aldri í samkvæminu.
Hann segir að lögregla hafi farið á staðinn og haft afskipti af nokkrum ungmennum, meðal annars einum dreng sem hafi verið mjög ölvaður. Faðir hans hafi komið að sækja hann.
„Svo þegar lögregla er að hafa afskipti af ungmennum fyrir utan leysist þetta upp, bara fyrir miðnætti,“ segir hann, en viðburðinum lauk þá.
„Þetta var fólk á sautjánda ári, hvort þau hafi verið þarna inni veit ég ekki,“ tekur Skúli fram.
Félög ungra sjálfstæðismanna á höfuðborgarsvæðinu héldu í gær veislu þar sem þau kvöddu Valhöll, sem hefur hýst höfuðstöðvar flokksins um áratugaskeið. Nefndist viðburðurinn „Project XD“.