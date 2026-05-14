Frambjóðendum Miðflokkins í Vestmannaeyjum brá við aðkomuna að kosningaskrifstofunni sinni í dag þar sem ungir skemmdarvargar höfðu krotað typpi og skrifað „XD“ utan á veggi skrifstofunnar.
„Það voru vitni að þessu. Þetta voru bara ungir peyjar sem voru að verki. Við heyrðum í foreldrum þeirra og þeir brugðust vel við; báðu þá um að þrífa þetta, sem þeir gerðu að hluta, en það er auðvitað erfitt að ná þessu öllu af,“ segir Jón Þór Guðjónsson, oddviti Miðflokksins í Eyjum, í samtali við Vísi.
Miðflokkurinn vakti athygli á málinu í færslu vegna málsins á Facebook og hafa nokkrir frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins gagnrýnt skemmdarverkið sem virðist hafa verið framið í þeirra nafni. Þar á meðal er Trausti Hjaltason sem skipar 2. sæti á listanum, sem segir að gjörningurinn sé ekki neinum sæmandi.
„Þeim [sjálfstæðismönnum] fannst þetta ótrúlega leiðinlegt. Þau buðust til að hjálpa við að þrífa þetta,“ segir Jón Þór, sem kveðst að öðru leyti ekki vilja búa til meira mál úr þessu en þörf er á.
„Þetta er bara djók sem gekk of langt,“ segir hann.
Prakkaraskapur hefur vissulega einkennt ríginn milli Miðflokksmanna og Sjálfstæðismanna í kosningabaráttunni í Eyjum síðustu vikurnar. Til dæmis var Miðflokksfánum fyrir utan kosningaskrifstofuna skipt út fyrir fána Sjálfstæðisflokksins í skjóli nætur í apríl.
„Við fílum alveg kýting í kosningabaráttunni, en skemmdarverk er ekki alveg sá kýtingur sem við vorum að búast við.“