Kosningaspá Vísis í samstarfi við Baldur Héðinsson stærðfræðing gefur lesendum Vísis kost á að reikna út líkur á mögulegum meirihlutum í Reykjavík miðað við nýjustu kosningaspá.
Hér að neðan geta lesendur skoðað mögulega meirihluta og líkurnar á hverjum og einum.
Sem stendur eru til dæmis 17 prósent líkur á að Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Framsóknarflokkurinn geti myndað meirihluta til hægri. Á móti eru 36 prósent líkur á að Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Framsókn geti myndað meirihluta.
Ef litið er yfir á vinstri vænginn eru 26 prósent líkur á að Samfylkingin geti myndað þriggja flokka meirihluta með Viðreisn og Vinstrinu. Píratar og Sósíalistar gætu bæst í hópinn og þá nálgast líkurnar 50 prósent.
Góðar líkur, eða 77 prósent, eru á því að Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin gætu myndað meirihluta en miðað við kappræður gærkvöldsins má telja ólíklegt að sú yrði niðurstaðan.
Töluverðar umræður sköpuðust um mögulega meirihluta í kappræðum Sýnar í gærkvöldi. Þar voru oddvitarnir látnir taka afstöðu til þess hvort þeir útilokuðu samstarf við einhverja flokka.
Kappræðurnar í heild sinni má svo sjá hér að neðan.
Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar í borginni, segir að erfitt yrði að mynda meirihluta með Miðflokknum í borginni. Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, segir sömuleiðis að hann telji að Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, myndi ekki leyfa Viðreisn að vinna með Sjálfstæðisflokknum í borginni.
Sjálfstæðisflokkurinn er enn með yfirburði í nýuppfærðri kosningaspá Vísis fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík en hreyfing á fylgi virðist hafa stöðvast. Engar markverðar breytingar eru á líkum frambjóðenda að ná kjöri.
Silja Sóley Birgisdóttir, oddviti Sósíalista í borginni, sagði spurningu Einars Þorsteinssonar, fyrrverandi borgarstjóra og oddvita Framsóknar, um Norður-Kóreu heimsókn félagsmanns Sósíalista vera fáránlega. Hún sagði ekki hægt að bendla flokkinn við ríki líkt og Norður-Kóreu, og að spurning Einars væri „strámaður“.