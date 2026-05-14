Innlent

Les­endur geta reiknað líkur á mögu­legum meirihlutum

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar og Sanna Magdalena oddviti Vinstrisins. Ætli þær endi saman í meirihluta í borginni?
Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar og Sanna Magdalena oddviti Vinstrisins. Ætli þær endi saman í meirihluta í borginni? Vísir/vilhelm

Kosningaspá Vísis í samstarfi við Baldur Héðinsson stærðfræðing gefur lesendum Vísis kost á að reikna út líkur á mögulegum meirihlutum í Reykjavík miðað við nýjustu kosningaspá.

Hér að neðan geta lesendur skoðað mögulega meirihluta og líkurnar á hverjum og einum.

Sem stendur eru til dæmis 17 prósent líkur á að Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Framsóknarflokkurinn geti myndað meirihluta til hægri. Á móti eru 36 prósent líkur á að Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Framsókn geti myndað meirihluta.

Pétur Marteinsson oddviti Samfylkingarinnar og Hidlur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins eru ekki líkleg til að mynda meirihluta miðað við kappræður gærkvöldsins.Vísir/Vilhelm

Ef litið er yfir á vinstri vænginn eru 26 prósent líkur á að Samfylkingin geti myndað þriggja flokka meirihluta með Viðreisn og Vinstrinu. Píratar og Sósíalistar gætu bæst í hópinn og þá nálgast líkurnar 50 prósent.

Einar Þorsteinson oddviti Framsóknar yrði eini fulltrúi Framsóknar í borginni miðað við kosningaspá Vísis. Stuðningsmenn Viðreisnar geta ekki hugsað sér samstarf með Miðflokki. Hér fara oddvitar flokkanna yfir málin í kappræðum gærkvöldsins á Sýn.Vísir/Vilhelm

Góðar líkur, eða 77 prósent, eru á því að Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin gætu myndað meirihluta en miðað við kappræður gærkvöldsins má telja ólíklegt að sú yrði niðurstaðan.

Töluverðar umræður sköpuðust um mögulega meirihluta í kappræðum Sýnar í gærkvöldi. Þar voru oddvitarnir látnir taka afstöðu til þess hvort þeir útilokuðu samstarf við einhverja flokka.

Kappræðurnar í heild sinni má svo sjá hér að neðan.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Framsóknarflokkurinn Vinstrið Viðreisn Sjálfstæðisflokkurinn Flokkur fólksins Sósíalistaflokkurinn Miðflokkurinn Píratar Okkar borg Góðan daginn Samfylkingin

Tengdar fréttir

Heldur að Kristrún muni banna Björgu að líta til hægri

Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar í borginni, segir að erfitt yrði að mynda meirihluta með Miðflokknum í borginni. Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, segir sömuleiðis að hann telji að Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, myndi ekki leyfa Viðreisn að vinna með Sjálfstæðisflokknum í borginni.

Kosningaspá Vísis: Stöðugleiki að komast á fylgi í borginni

Sjálfstæðisflokkurinn er enn með yfirburði í nýuppfærðri kosningaspá Vísis fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík en hreyfing á fylgi virðist hafa stöðvast. Engar markverðar breytingar eru á líkum frambjóðenda að ná kjöri.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið