Loka eftir 65 ár: „Koma hingað til að fá að knúsa okkur og kyssa“

Eitt rótgrónasta bakarí landsins kveður nú sjónarsviðið eftir um 65 ár í rekstri. Eigendur hafa ákveðið að segja það gott og taka fram að breyttar neysluvenjur hafi sett strik í reikninginn.
Hagabakarí hefur staðið í Breiðholti við Hraunberg um áratugaskeið og er einstaklega vel liðið af íbúum á svæðinu og þó víðar væri leitað. Eigendur hafa þó ákveðið að loka eftir farsælan rekstur um árabil en fastagestir hafa lagt leið sína hingað í allan dag til að smakka á kruðeríi kappanna og kveðja með sorg í hjarta.
Hér fyrir neðan má sjá þegar fréttastofa kíkti í heimsókn á einum síðasta opnunardegi bakarísins. Bakaríið verður opið í um viku til viðbótar áður en skellt verður í lás.
„Þetta birtist í Morgunblaðinu í morgun og það hefur bara verið vitlaust síðan. Þú sást það hérna frammi þegar þú komst inn að það er bara eyðimörk, tómar hillur. Ég átti ekkert von á þessu. Svo hefur fólk verið að koma hingað til að fá að knúsa okkur og kyssa okkur. Síminn hefur ekkert stoppað heldur. Það eru allir að fá fréttir af þessu. Þessir viðskiptavinir okkar hérna frammi eru ekki bara viðskiptavinir. Þetta eru orðnir vinir okkar,“ sagði Benedikt Hjartarson sem er eigandi Hagabakarís ásamt Gunnari Gunnarssyni.
Faðir Gunnars opnaði bakaríið upprunalega í bílskúr við Tómasarhaga í Vesturbæ árið 1961 og bakaði tvíbökur og kringlur fyrir Sambandið. Bakaríið fluttist síðan búferlum í Kópavog áður en það endaði í Breiðholti þar sem það hefur staðið frá níunda áratugnum. Gunnar byrjaði snemma að vinna í bakaríinu og tók síðan við rekstrinum af föður sínum.
„Benedikt byrjaði að vinna hjá föður mínum 1981. Þar kynntumst við fyrst. Ég er búinn að vera hérna í 40 ár og 46 ár í Breiðholtinu. Þetta er fjölskyldufyrirtæki. Foreldrar mínir féllu frá 2003. Bróðir minn var hérna með mér og svo vildi hann út og þá spurði ég Benna hvort hann vildi slá til og við erum búnir að vera hérna í tæp tuttugu ár saman,“ segir Gunnar.
Er ekki erfitt að kveðja?
„Nei,“ segir Gunnar
„Nei, það er bara búinn að vera það langur aðdragandi að þessu. Þetta var aldrei meiningin hjá okkur. Það komu bara aðilar hérna til okkar fyrir nokkru og vildu kaupa þetta af okkur. Þá kom þessi hugmynd að selja bara og hætta. Síðan féllu þeir allir frá kauptilboðinu. Við ákváðum bara að láta þetta gott heita,“ segir Benedikt.
Þeir segja breyttar neysluvenjur að hluta til ástæðuna fyrir lokun. Þeir benda á að áður fyrr voru sjö bakarí í Breiðholtinu en nú standi Hagabakarí eitt eftir í hverfinu.
„Það eru ekki eins miklar kröfur um gæði. Núna er fólki saman hvort það kaupi plastpokabrauð, bakað einhvern tímann eða eldgamlar kökur. Nú flyst þetta bara allt inn í stórmarkaði. Við erum náttúrulega orðnir fullorðnir. Reksturinn er að verða þyngri og kannski gott að þurfa ekki að vera tíu tíma hérna á hverjum degi. Það var bara kominn tími á þetta,“ segir Benedikt.
Þeir sitja þó ekki aðgerðarlausir og ætla að nýta tímann til að sinna barnabörnunum. Þá ætlar Benedikt að snúa sér að auknum krafti að íþróttum og Gunnar að mótorhjóli sem hefur beðið hans inni í bílskúr. Þá munu þeir halda áfram að þjónusta stóra viðskiptavini með bakarísvörum um einhverja tíð.