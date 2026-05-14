Kona bankaði upp á en inn ruddust tveir menn

Lögreglan rannsakar rán og minniháttar líkamsárás í Salahverfi í Kópavogi í nótt þar sem kona og tveir menn eru sögð hafa ráðist á mann inni á heimili hans. Konan er sögð hafa bankað upp á en þegar húsráðandinn opnaði dyrnar ruddust inn tveir karlmenn sem réðust á hann og rændu hann.
Maður var í gærkvöldi handtekinn grunaður um líkamsárás og rán, eins og greint var frá á Vísi í morgun. Hann var vistaður í fangaklefa og er málið nú í rannsókn.
Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við Vísi að klukkan 18.23 hafi húsráðandi í Lómasölum í Kópavogi hringt í neyðarlínuna þar sem hann hafi tilkynnt um líkamsárás á heimili sínu.
Ko„Þetta er minniháttar líkamsárás,“ segir Skúli og útskýrir að tveir menn á fertugsaldri verði kærðir fyrir að ráðast á manninn. Gerendur og þolendur þekkist.
„Það er bankað þarna heima hjá honum – einhver kona sem hann þekkir er að banka – síðan ryðjast inn einhverjir tveir menn inn til hans. Þeir rændu hann einhverjum hlutum og eitthvað af því er komið í leitirnar.“
Vitni hafi séð til fólksins, tveggja manna og einnar konu, koma hlaupandi frá íbúðinni og hoppa upp í einhvern bíl en lögregla náði að hafa uppi á öðrum manninum, sem hefur verið handtekinn en var svo látinn laus í morgun að lokinni skýrslutöku. Enn sé verið að leita að hinum manninum.
Þolandi árásarinnar sagðist þekkja mennina, að sögn Skúla, sem kveðst þó ekki vita hvert tilefni árásarinnar hafi verið. Málið sé til rannsóknar hjá miðlægri rannsóknardeild.