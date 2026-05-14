Allir flokkar nema Flokkur fólksins, Sósíalistaflokkur Íslands og Okkar borg fjalla um menningu í sinni stefnu fyrir sveitarstjórnarkosningar á laugardag. Allir sem eru með stefnu eru sammála um að styðja þurfi menningarlíf en vilja, eðlilega, fara mislangt í því.
Píratar vilja stofna til listamannalaunakerfis fyrir listamenn í Reykjavík, Miðflokkurinn vill styðja betur við menningararf og Samfylking leggur til að menningarviðburðir verði haldnir í hverfiskjörnum. Viðreisn leggur til að bókmenntaarfurinn nýtist á leiksvæði og Sjálfstæðisflokkurinn vill tryggja aðgang að skólahúsnæði fyrir viðburði. Vinstrið vill húsaleigustuðning fyrir listafólk og Framsóknarflokkurinn vill tryggja skapandi rými fyrir ungt fólk í öllum hverfum borgarinnar. Góðan daginn vill fjölbreytta menningu og
Viðreisn vill að Reykjavík sé borg þar sem menning er sýnileg, aðgengileg og hluti af daglegu lífi íbúa. Flokkurinn vill styrkja menningu í nærumhverfi og hafa hana sýnilega og fjölskylduvæna. Flokkurinn leggur áherslu á barnamenningu og vill setja hana í forgang.
„Eflum enn frekar söfn borgarinnar og menningarrými sem aðgengilega og fjölbreytta samkomustaði með enn stærra hlutverk sem félagslega miðpunkta í lífi borgarbúa. Þá sjáum við mikil tækifæri í því að þróa almannarými og útisvæði þar sem leikur, menning og sögur mætast, til dæmis með því að nýta íslenskan bókmenntaarf í að skapa lifandi svæði. Það mætti til að mynda skapa róló með karakterum Guðrúnar Helgadóttur eða leikvöll innblásinn af Íslendingasögunum,“ segir í stefnu flokksins.
Þá vill flokkurinn hvetja skapandi fólk til að búa til skemmtilega viðburði fyrir borgarbúa og vill efla enn frekar nýtt Reykjavíkurkort og koma strætó þar inn til viðbótar við söfn og sundlaugar. Stefnu Viðreisnar er hægt að kynna sér hér.
Samfylkingin vill styrkja Reykjavík sem tónlistarborg með bættri aðstöðu fyrir tónleikahald og æfingaaðstöðu fyrir hljómsveitir. Í stefnu flokksins segir að í því felist að einfalda leyfiskerfið og bæta alla umgjörð utan um viðburðahald samhliða því að leggja drög að stuðningskerfi við tónlistargeirann að norrænni fyrirmynd.
Flokkurinn vill sömuleiðis bæta aðstöðu fyrir sviðslistir og skapandi greinar til að styðja við bakið á listafólki borgarinnar. Þá vill flokkurinn efna til menningarviðburða um alla borg með því að efla hverfiskjarna sem miðpunkta mannlífs og styðja við uppbyggingu samfélagshúsa, bókasafna, kaffihúsa, veitingastaða og smærri reksturs í hverfunum. Stefnu Samfylkingar er hægt að skoða hér.
Sjálfstæðisflokkurinn fjallar um atvinnulíf og menningu saman í sinni stefnu og tilgreinir, eins og í öðrum flokkum, hvenær hann ætlar að vera búinn að ljúka ákveðnu verkefni. Á fyrstu hundrað dögunum ætlar flokkurinn til dæmis að lækka gjöld fyrir afnot af borgarlandinu undir viðburðahald um helming og tryggja aðgang að skólahúsnæði borgarinnar undir menningarviðburði og menningarstarf í hverfunum.
Á fyrsta árinu vill flokkurinn tryggja færri en markvissari menningartengda styrki, auka áherslu á stuðning við grasrótarstarf og auka eftirfylgni með verkefnum. Þá vill flokkurinn einnig á fyrsta ári tryggja ungu skapandi fólki aðstöðu til listsköpunar í borginni.
Á kjörtímabilinu vilja þau hleypa af stað átaksverkefni til að glæða hverfiskjarna lífi með auknum rekstri, þjónustu og menningu og til framtíðar vilja þau gera borgina að menningarborg á heimsmælikvarða. Stefnu Sjálfstæðisflokksins er hægt að kynna sér hér.
Framboðið Góðan daginn vill skemmtilega borg og fjölbreytta menningu. Í stefnu þess segir að það vilji vera opið og jákvætt fyrir því að skapa rými og ýta undir sköpun.
„Við viljum fjölga góðum dögum í Reykjavík og gott menningarlíf er stór þáttur í því,“ segir í stefnunni sem er hægt að lesa hér.
Vinstrið vill að Reykjavík sé lifandi borg með greiðu aðgengi að menningu, almenningsrýmum og listum fyrir alla. Framboðið vill gróskumikið menningar- og tónlistarlíf og vill styðja listafólk meðal annars með úrbótasjóðum og húsaleigustuðningi fyrir vinnustofur og listarými. Stefnu Vinstrisins er hægt að kynna sér hér.
Miðflokkurinn vill efla tjáningarfrelsi og sköpunargleði listamanna. Í stefnu flokksins segir að þar sem borgin komi að listsköpun með einum eða öðrum hætti vilji flokkurinn hvetja listamenn til að einbeita sér að sköpuninni og meta verk þeirra eftir listrænum verðleikum frekar en hugmyndafræðilegum mælikvörðum. Miðflokkurinn segir að tryggja þurfi góða aðstöðu og fræðslu til að skapa öflugt samfélag og að nauðsynlegt sé að hlúa að fjölbreyttum listformum. Í stefnu sinni benda þau á að tónleikastöðum hafi fækkað og segja að þau vilji tryggja heilbrigt jafnvægi á milli vaxtar og þróunar borgarinnar og tryggja fjölbreytt menningarlíf sem bæði heimamenn og erlendir gestir geti notið.
Miðflokkurinn segir að hönnun íbúðahverfa og opinna svæða þurfi að taka mið af því að borgin sé fallegri. Þá vill flokkurinn styðja við menningararfinn og stuðla að aukinni vitund um sögu borgarinnar og landsins í listaverkum í opnum rýmum. Flokkurinn vill sömuleiðis efla listsköpun barna og ungmenna og tryggja aðgengi þeirra að fjölbreyttu listnámi og menningarstarfi. Miðflokkurinn fjallar einnig í sinni stefnu um styttu Jónasar Hallgrímssonar og telur að honum sé nægilegur sómi sýndur.
Flokkurinn vill efla bókasöfn borgarinnar og stuðla að fjölbreyttum sýningum og viðburðum í listasöfnum borgarinnar sem höfða til ólíkra hópa og efla þátttöku borgarbúa í menningarlífinu. Stefnu Miðflokksins er hægt að kynna sér hér.
Framsóknarflokkurinn vill tryggja skapandi rými fyrir ungt fólk í öllum hverfum borgarinnar þar sem er aðgengi að hljóðfærum og upptökubúnaði án endurgjalds. Flokkurinn vill styðja við Tjarnarbíó og fara í hugmyndasamkeppni um nýtingu á portinu til að efla starfsemi sviðslista í Reykjavík. Þá vill flokkurinn koma myndlist út á meðal fólks með samstarfi við Listasafn Reykjavíkur og setja upp sýningu í almannarýmum borgarinnar. Að lokum vill flokkurinn auka stuðning við skólahljómsveitir. Stefnu Framsóknarflokksins er hægt að kynna sér hér.
Píratar vilja tryggja fleiri æfingarrými fyrir tónlistarfólk og finna fleiri leiðir til að samtvinna listafólk í störf borgarinnar, eins og listskúlptúra á leiksvæðin og meira listnám í leik- og grunnskóla.
Flokkurinn vill líka umbylta sjóðskerfinu og innleiða sitt eigið listamannalaunakerfi. Þá vill flokkurinn fullfjármagna menningarstefnu borgarinnar en í því felst að gefa sviðs- og leiklist æfingarrými, tryggja upprennandi tónlistarfólki æfingarrými og fella niður fasteignagjöld fyrir rými sem nýtt eru undir menningarstarfsemi. Stefnu Pírata er hægt að kynna sér hér.