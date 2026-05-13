Karlmaður á Suðurnesjum hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður um ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var í fóstri á heimili hans. Fleiri börn eru sögð í fóstri á heimilinu.
Frá þessu er greint á vef Ríkisútvarpsins en Vísir hefur ekki náð tali af Lögreglunni á Suðurnesjum vegna málsins. Morgunblaðið hefur fengið staðfest hjá Margréti Kristínu Pálsdóttur, lögreglustjóranum á Suðurnesjum, að málið sé til rannsóknar.
Í frétt Ríkisútvarpsins segir að maðurinn, sem sé fertugur, hafi verið handtekinn um helgina og húsleit framkvæmd á heimili hans.
Samkvæmt upplýsingum frá Barnavernd Reykjanesbæjar var barnið sem um ræðir ekki á vegum hennar.
