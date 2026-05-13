Það má heldur betur segja að hiti sé að færast í borgarstjórnarkosningarnar en Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni, sakar Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og formann Samfylkingarinnar, um að dreifa ósannindum um Sjálfstæðisflokkinn sem varðar sölu á orkuinnviðum.
Kristrún mætti í viðtal í hlaðvarp Ólafs Arnarsonar fjölmiðlamanns, en DV hefur birt frétt upp úr spjalli þeirra undir fyrirsögninni Kristrún Frostadóttir: Óttast að Sjálfstæðisflokkurinn muni selja Orkuveituna komist hann til valda í Reykjavík.
Í viðtalinu segir Kristrún að Sjálfstæðisflokkurinn hafi í gegnum tíðina átt langa sögu af stórfelldri eignasölu. Samfylkingin hafi þurft að taka við brotnu búi í Reykjanesbæ eftir efnahagshrunið. „Þar sem var búið að selja nær allar eignir, orku- og veitufyrirtæki samfélagsins. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn var síðast við völd hérna í Reykjavík, þá seldur þeir Landsvirkjun,“ segir Kristrún og bætir við:
„Og þeir reyndu að selja Orkuveituna, Ólafur. Og ég segi bara, Sjálfstæðisflokkurinn vill selja orkuna okkar. Við sáum nú bara síðasta útspil af hálfu formanns og varaformanns Sjálfstæðisflokksins í landsmálunum þar sem þau töluðu, ég meina, það er ekki einu sinni hægt að búa þetta til en þetta er til á blaði, Ólafur. Þau töluðu um að selja RARIK og Landsnet. Þetta eru fyrirtæki í fákeppni ef ekki í rauninni beinlínis einokunarstöðu.“
Hildur Björnsdóttir gefur ekki mikið fyrir þessi ummæli Kristrúnar.
„Mér er það bæði ljúft og skylt að svara dylgjum forsætisráðherra: Það er hvorki stefna Sjálfstæðisflokksins, né mín, að selja Orkuveituna. Það hefur legið skýrt fyrir í okkar málefnaskrá frá upphafi. Næsta mál,“ segir Hildur Björnsdóttir á Facebook en hún vill meina að þessi ummæli Kristrúnar séu til marks um sögulegar sættir innan Samfylkingarinnar.
„Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur nú lagst á sveif með aukaleikaranum, Degi B. Eggertssyni, við að dreifa ósannindum um stefnu Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Örvæntingin er ótrúlegur mannasættir.“
Þar vísar Hildur væntanlega til þess þegar Kristrún hvatti til þess í skilaboðum til stuðningsmanns að strikað yrði yfir nafn Dags B. í síðustu þingkosningum. Þar kallaði hún Dag aukaleikara innan Samfylkingarinnar sem vakti talsverða eftirtekt.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að mælast með talsvert forskot á Samfylkinguna í könnunum og má ljóst vera að það verður mikið kapp á milli flokkanna nú á lokadögum kosningabaráttunnar.