Innlent

Segir Krist­rúnu dreifa ó­sannindum um Sjálf­stæðis­flokkinn

Birgir Olgeirsson skrifar
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að Sjálfstæðisflokkur eigi sér sögu af stórfelldri eignasölu og kjósendur þurfi að huga að því aðdraganda borgarstjórnarkosninga. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni, segir það ekki standa til af hálfu flokksins að selja Orkuveituna og segir þetta til marks um örvæntingu innan Samfylkingarinnar.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að Sjálfstæðisflokkur eigi sér sögu af stórfelldri eignasölu og kjósendur þurfi að huga að því aðdraganda borgarstjórnarkosninga. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni, segir það ekki standa til af hálfu flokksins að selja Orkuveituna og segir þetta til marks um örvæntingu innan Samfylkingarinnar. Vísir

Það má heldur betur segja að hiti sé að færast í borgarstjórnarkosningarnar en Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni, sakar Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og formann Samfylkingarinnar, um að dreifa ósannindum um Sjálfstæðisflokkinn sem varðar sölu á orkuinnviðum.

Kristrún mætti í viðtal í hlaðvarp Ólafs Arnarsonar fjölmiðlamanns, en DV hefur birt frétt upp úr spjalli þeirra undir fyrirsögninni Kristrún Frostadóttir: Óttast að Sjálfstæðisflokkurinn muni selja Orkuveituna komist hann til valda í Reykjavík.

Í viðtalinu segir Kristrún að Sjálfstæðisflokkurinn hafi í gegnum tíðina átt langa sögu af stórfelldri eignasölu. Samfylkingin hafi þurft að taka við brotnu búi í Reykjanesbæ eftir efnahagshrunið. „Þar sem var búið að selja nær allar eignir, orku- og veitufyrirtæki samfélagsins. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn var síðast við völd hérna í Reykjavík, þá seldur þeir Landsvirkjun,“ segir Kristrún og bætir við:

„Og þeir reyndu að selja Orkuveituna, Ólafur. Og ég segi bara, Sjálfstæðisflokkurinn vill selja orkuna okkar. Við sáum nú bara síðasta útspil af hálfu formanns og varaformanns Sjálfstæðisflokksins í landsmálunum þar sem þau töluðu, ég meina, það er ekki einu sinni hægt að búa þetta til en þetta er til á blaði, Ólafur. Þau töluðu um að selja RARIK og Landsnet. Þetta eru fyrirtæki í fákeppni ef ekki í rauninni beinlínis einokunarstöðu.“

Ljúft og skylt að svara

Hildur Björnsdóttir gefur ekki mikið fyrir þessi ummæli Kristrúnar.

„Mér er það bæði ljúft og skylt að svara dylgjum forsætisráðherra: Það er hvorki stefna Sjálfstæðisflokksins, né mín, að selja Orkuveituna. Það hefur legið skýrt fyrir í okkar málefnaskrá frá upphafi. Næsta mál,“ segir Hildur Björnsdóttir á Facebook en hún vill meina að þessi ummæli Kristrúnar séu til marks um sögulegar sættir innan Samfylkingarinnar.

„Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur nú lagst á sveif með aukaleikaranum, Degi B. Eggertssyni, við að dreifa ósannindum um stefnu Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Örvæntingin er ótrúlegur mannasættir.“

Hvatti til að strikað yrði yfir Dag

Þar vísar Hildur væntanlega til þess þegar Kristrún hvatti til þess í skilaboðum til stuðningsmanns að strikað yrði yfir nafn Dags B. í síðustu þingkosningum. Þar kallaði hún Dag aukaleikara innan Samfylkingarinnar sem vakti talsverða eftirtekt.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að mælast með talsvert forskot á Samfylkinguna í könnunum og má ljóst vera að það verður mikið kapp á milli flokkanna nú á lokadögum kosningabaráttunnar. 

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið