Sjálfstæðisflokkurinn er enn með yfirburði í nýuppfærðri kosningaspá Vísis fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík en hreyfing á fylgi virðist hafa stöðvast. Engar markverðar breytingar eru á líkum frambjóðenda að ná kjöri.
Fylgi framboðanna í Reykjavík er að mestu leyti óbreytt í nýjustu könnun Maskínu sem greint var frá í gærkvöldi. Sjálfstæðisflokkurinn, sem hefur verið á mikilli siglingu frá því í janúar, mældist áfram langstærstur með 28 prósent fylgi,
Sjálfstæðisflokkurinn er nú með um átta prósentustiga forskot á Samfylkinguna sem mælist nú með tæp tuttugu prósentustig. Samfylkingin nær smá viðspyrnu eftir að fylgi flokksins hrapaði um hátt í tíu prósentustig frá því í vetur.
Miðflokkurinn rétti úr kútnum frá sinni lélegustu könnun Maskínu og bætti við sig 2,6 prósentustigum. Vinstrið dalaði um prósentustig og Samfylkingin bætti við sig tæpur tveimur stigum milli kannana.
Engar þessara breytinga hafa teljandi áhrif á líkur einstakra frambjóðenda að ná kjöri frá síðustu uppfærslu kosningaspárinnar fyrir viku.
Sjálfstæðisflokkurinn er áfram í kjörstöðu að ná inn sjö mönnum og eygir möguleikann á þeim áttunda. Bjarni Fritzson, áttundi maður á listanum, á nú 47 prósent líkur á að ná inn, svo gott sem þær sömu og fyrir viku.
Samfylkingin stefnir á fimm menn kjörna en sjötti maðurinn, Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, sjötti maður á lista flokksins, á innan við þriðjungslíkur á kjöri.
Helsta baráttan fyrir þessar kosningar hefur verið um hvernig sæti skiptast á milli Viðreisnar, Vinstrisins og Miðflokksins sem gæti haft ráðandi áhrif á hvers konar meirihluti verður myndaður að kosningum loknum. Flokkarnir hafa keppst um að ná inn þremur mönnum í borgarstjórn.
Litlar breytingar hafa orðið á kosningaspánni milli vikna þar. Vinstrið á áfram mestar líkur á að ná inn þremur fulltrúum. Stefán Pálsson, þriðji maður Vinstrisins, mælist með 73 prósent líkur en þær voru komnar upp í áttatíu prósent í síðustu útgáfu spárinnar.
kosningaspá 7. maí
Líkur Þorvaldar Davíðs Kristjánssonar, þriðja manns á lista Viðreisnar, eru svo gott sem óbreyttar frá því fyrir viku. Hann á 58 prósent líkur á kjöri. Útlit er því enn fyrir að Viðreisn verði í lykilstöðu varðandi hvort vinstri eða hægri meirihluti verður myndaður eftir kosningar.
Horfur Lárusar Blöndal, þriðja manns á lista Miðflokksins, hafa aðeins batnað. Spáin gefur honum nú rétt rúmlega fimmtungslíkur á kjöri en þær voru komnar niður í tólf prósent í síðustu viku.
Af minni framboðunum á Framsóknarflokkurinn mestar líkur á að ná inn manni í Einar Þorsteinssyni, oddvita sínum og fyrrverandi borgarstjóra. Hann er nú með 76 prósent líkur á að ná kjöri, svipuðum og í síðustu útgáfu kosningaspárinnar.
Sósíalistar og Píratar hafa rúmlega sextíu prósent líkur hvor á að ná inn manni. Innan við helmingslíkur eru enn að Guðmundur Ingi Þóroddsson nái inn fyrir Flokk fólksins. Það er þó framför frá því í síðustu viku þegar Guðmundur Ingi var talinn eiga rúmlega fjórðungslíkur á kjöri.
Oddvitar Okkar borgar og Góðs dags eru taldir hafa á bilinu eins til tveggja prósenta líkur á að ná kjöri.
Um kosningaspána:
Kosningaspá Baldurs Héðinssonar byggir á niðurstöðum skoðanakannana. Þeim er gefið vægi út frá þremur þáttum; hversu margir svara könnun, hversu langt er frá því könnunin var gerð og hver stendur að henni. Útkoman er spá um hlutfall atkvæða sem hver flokkur hlýtur.
Í framhaldinu hermir kosningaspáin 100.000 sýndarkosningar þar sem flökt er á fylgi. Fyrir hverja niðurstöðu er borgarstjórnarsætum úthlutað. Þær hermanir gefa svo mat á líkum hvers frambjóðanda að ná kjöri.