Oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi sakar meirihlutann í bænum um að hafa flýtt framkvæmdum við nýjan miðbæ til að uppfylla kosningaloforð. Lítið samráð hafi verið haft við íbúa sem kvarti yfir hávaða og raski. Bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks vísar því á bug en biðlar til íbúa að sýna þolinmæði. Glæsilegur miðbær muni rísa á svæðinu.
Gríðarleg breyting verður á Hamraborg í Kópavogi á næstu árum en þar stendur til að reisa nýjan miðbæ og íbúðir . Áður en til þess kemur þarf að ráðast í umfangsmikið niðurrif á húsnæði. Síðastliðinn undirbúningur á niðurrifi á gömlu bæjarskrifstofunum og félagsheimili að Fannborg 2-6 sem lauk í apríl. Á næstunni liggur fyrir að rífa átta hús við Vallatröð.
Skipulagið hefur verið umdeilt í gegnum tíðina. Jónas Már Torfason oddviti Samfylkingar í Kópavogi telur að of bratt hafi verið ráðist framkvæmdir þar.
„Við höfum verið að fara í framkvæmdir alltof fljótt. Það hefur ekkert gerst í tuttugu ár þrátt fyrir gefin loforð. Núna er verið að fara of hratt til að ná þessu fyrir kosningar. Það kemur niður á aðkomu fólks hér á svæðinu. Það er gamalt fólk hér á svæðinu m.a. og aðkoma og upplýsingagjöf hefur ekki verið nægjanleg. Það eru miklar áhyggjur af þessum framkvæmdum. Sérstaklega þar sem hér er unnið eftir uppleggi verktakans. Bærinn skilar auðu með hvernig þetta á að vera hér í miðbæ Kópavogs,“ segir Jónas.
Hann segir mikilvægt að flýta sér hægt í framhaldinu og eiga meira samráð við íbúa.
„Aðalatriðið er að flýta sér hægt. Það borgar sig að vanda sig og gera þetta í samráði við íbúa,“ segir Jónas.
Andri Steinn Hilmarsson bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi biðlar til fólks að sýna þolinmæði. Á svæðinu muni rísa glæsilegur miðbær.
„Það sem bærinn hefur gert í öllu ferlinu er að reyna að tryggja gott samtal og upplýsingagjöf við íbúa og tryggja að aðgengismál og annað slíkt sé í góðum farvegi. Ég hvet fólk til að sýna þolinmæði. Við komumst í gegnum þetta saman. Við munum tryggja eins og frekast er unnt að þetta muni ganga eins smurt fyrir sig og frekar er unnt. Hvort sem það er gagnvart fyrirtækjum hér í kring eða íbúum. Að þessari uppbyggingu afstaðinni mun standa hér glæsilegur miðbær,
Andri segir að farið hafi verið yfir verkferla í kjölfar þess að bárujárn á svæðinu fauk inn um glugga íbúa.
„Auðvitað þarf að tryggja gagnvart íbúum að öryggi þeirra og eigna sé tryggt og það eru allir sammála um það, þar á meðal verktakinn Árkór, vinnueftirlitið og byggingafulltrúi Kópavogs,“ segir Andri.