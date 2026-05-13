Tálbeitan sakfelld en aðrir dómar í Gufunesmáli mildaðir

Landsréttur kvað upp dóm í Gufunesmálinu svokallaða í síðdegis. Einn sem hlaut dóm í héraði var sýknaður og dómar þriggja sem dæmdir voru fyrir manndráp voru mildaðir um eitt til tvö ár. Ung kona sem var sýknuð í héraði var aftur á móti sakfelld fyrir hlutdeild í frelsisviptingu og dæmd í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi.
Þetta segir Elimar Hauksson, verjandi ungu konunnar, í samtali við Vísi. Þeir Stefán Blackburn og Lúkas Geir Ingvarsson hlutu sextán ára dóma í Landsrétti en höfðu hlotið sautján ár í Héraðsdómi Suðurlands, fyrir að svipta Hjörleif Hauk Guðmundsson lífi.
Matthías Björn Erlingsson hlaut fjórtán ára dóm í héraði en Landsréttur mildaði dóm hans í tólf ára fangelsisvist. Þá sýknaði Landsréttur ungan karlmann sem hafði verið sakfelldur í héraði fyrir peningaþvætti, með því að taka við peningum sem mennirnir þrír höfðu af Hjörleifi.
Ung kona sem ákærð var fyrir hlutdeild í ráni og frelsissviptingu, með því að hafa sett sig í samband við Hjörleif og fengið hann til að yfirgefa heimili sitt og fara í bíl vitandi að til stæði að svipta hann frelsi sínu, var sýknuð í héraði en Ríkissaksóknari vildi ekki una þeirri niðurstöðu og áfrýjaði til Landsréttar.
Elimar segir að Landsréttur hafi sakfellt hana fyrir hlutdeild í frelsissviptingu en sýknað af ákæru fyrir hlutdeild í ráni, þar sem ekki hafi verið talið sannað að ásetningur hennar hefði staðið til þess að Hjörleifur Haukur yrði beittur ofbeldi.
Þá hafi ákæruvaldið reynt að fá ungu konuna sakfellda fyrir fjárkúgun í stað ráns en Landsréttur hafi ekki tekið þá kröfu til greina þar sem hún hafi ekki verið ákærð fyrir fjárkúgun. Þannig séu það vonbrigði að hún hafi verið dæmd fyrir hlutdeild í frelsissviptingu en jákvætt sé að hún hafi verið sýknuð af alverlegasta ákæruliðnum.