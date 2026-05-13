Hafrannsóknastofnun og vísindanefnd Norður-Atlantshafs-sjávarspendýraráðsins (NAMMCO) ráðleggja að veiðar á hrefnu árið 2026 verði ekki meiri en 134 dýr á íslenska landgrunnssvæðinu. Kemur hún í stað ráðgjafar upp á 168 dýr sem ráðlagt var um í apríl.
Í tilkynningu frá Hafrannsóknastofnun kemur fram að stofnunin hafi uppgötvað að villa var í ráðgjöf stofnunarinnar um veiðar á hrefnu árið 2026 vegna þess að það fórst fyrir að lækka útreiknaða ráðgjöf frá stofnmatslíkaninu um 20 prósent í varúðarskyni líkt og kveðið er á um í ráðgjafarreglum Alþjóðahvalveiðiráðsins þegar nýjar talningar liggja ekki fyrir.
Í ráðleggingum stofnananna í apríl var einnig fjallað um veiðar á langreyði en þá var lagt til að ekki yrðu veidd fleiri en 150 dýr, þar af 116 dýr á veiðisvæðinu Austur-Grænland/Vestur-Ísland og 34 dýr á svæðinu Austur-Ísland/Færeyjar. Það var um 28 prósenta lækkun frá fyrri ráðgjöf.