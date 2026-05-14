Héraðsdómur Norðurlands vestra dæmdi í gær karlmann í níu mánaða fangelsi, skilorðsbundið til tveggja ára, fyrir fjársvik sem beindust að bróður hans. Á árunum 2016 til 2021 sveik maðurinn út vörur úr verslunum Kaupfélags Skagfirðinga, það eru Skagfirðingabúð, Verslun Eyri og Bifreiðaverkstæði kaupfélagsins. Það gerði hann með því að skuldfæra vörur á viðskiptareikning sem hann hafði vitneskju um.
Það mun hann hafa gert í alls 303 skipti, en í ákæru var hann sagður hafa hagnýtt sér rangar eða óljósar hugmyndir starfsmanna um heimild hans til þess. Andvirði þess sem hann sveik út er metið á rúmlega 6,3 milljónir króna.
Í málinu lágu fyrir skilaboð sem dóttir bróðurins sendi manninum, föðurbróður sínum, en þar talaði hún um að þau hefðu getað safnað fyrir húsi með þessum peningum og að hann hafi „jú lifað eins og greifi á okkar kostnað“.
Kaupfélagið sjálft sendi dómstólnum svör varðandi málið. Í þeim kom fram að „tölvukerfið væri gamalt og byði ekki upp á að hafa skráða aðila sem gætu tekið út af ákveðnum reikningum en til stæði að uppfæra kerfið. Sendir væru út reikningar um hver mánaðamót og ef einstaklingum þætti eitthvað athugavert við þá væri það skoðað. Það væri því hægt að skrifa á reikning í nafni annars aðila eins og er.“
Fyrir dómi sagði maðurinn að hann hafi gert samkomulag við hann um þessar úttektir. Hann hafi fengið að taka af reikningnum og hann aðstoðað bróður sinn í staðinn við bústörf.
Þetta hafi komið til þar sem hann væri illa settur fjárhagslega. Þeir hafi ekki rætt um umfang úttektanna.
Í málsvörn hans var bent á að hann hafi alltaf skrifað eigið nafn undir reikningana.
Bróðirinn sagði fyrir dómi að grunsemdir hans hafi vaknað um að eitthvað furðulegt væri á seyði þegar hann hafi verið farinn að beina viðskiptum sínum annað en til Kaupfélagsins í auknum mæli en reikningarnir þaðan ekki lækkað.
Hann hafi þó ekki skoðað það nánar, sem hann viðurkennir að hafi verið kæruleysi, en hann hafi treyst sínu fólki.
Eiginkona bróðurins, mágkona mannsins, sagði fyrir dómi að þegar upp hafi komist um hver ætti í hlut hafi þau boðað hann á sáttafund. Þar hafi hann gengist við því að þetta væri ekki í lagi og beðið um að fá að greiða til baka 50 þúsund krónur á mánuði. Það hafi hann gert í þrjá mánuði og síðan hætt því.
Þá sagði hún að þegar maðurinn hafi hjálpað þeim með bústörf hafi þau greitt honum sérstaklega fyrir það.
Í niðurstöðukafla dómsins var lítið gefið fyrir skýringu mannsins að hann hafi ritað eigið nafn á kvittanirnar, og það sanni að hann hafi haft heimildir til úttektanna. Í dómnum segir að svo megi ætla í fámennu samfélagi að starfsfólk kaupfélagsins hafi þekkt hann „og því hefði fremur komist upp um háttsemi hans ef hann hefði skrifað þar annað nafn en sitt eigið“.
Líkt og áður segir var maðurinn sakfelldur og dæmdur í skilorðsbundið fangelsi. Honum er gert að greiða bróður sínum rúmlega 6,3 milljónir auk vaxta. Og þá er honum gert að greiða 2,6 milljónir í sakarkostnað og 1,1 milljón í málskostnað.