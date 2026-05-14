Innviðaráðherra hyggst láta greina hvort gullhúðun Evróputilskipana hafi átt sér stað þegar íslenskum flugvöllum var gert að fá bæði starfsleyfi og rekstrarleyfi. Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur er sökuð um að fara langt út fyrir valdheimildir sínar með því að reyna að þrengja að Reykjavíkurflugvelli.
Í kvöldfréttum Sýnar var sýnt frá fundi Flugmálafélags Íslands um flugvöllinn með frambjóðendum í síðustu viku. Þar fullyrti Karl Alvarsson, formaður fagráðs um flugmál, að gullhúðun Evróputilskipana hefði átt sér stað þegar flugvöllum á Íslandi var, til viðbótar við rekstrarleyfi Samgöngustofu til Isavia, gert að fá starfsleyfi frá heilbrigðiseftirlitum sveitarfélaga. Slíkt fyrirkomulag gilti um enga aðra evrópska flugvelli.
„Fyrir flugvelli hérna á Íslandi er þá skýrt dæmi um séríslenska gullhúðun á EES-reglum,“ sagði Karl, sem áður var yfirlögfræðingur Isavia.
En hyggst innviðaráðherra bregðast við þessu á einhvern hátt?
„Já, við ætlum að greina þetta betur, alveg klárlega,“ svarar Eyjólfur Ármannsson.
„Þetta er mjög áhugavert atriði sem er hér komið fram með. Virkilega áhugavert að við séum með gullhúðun, meðal annars með starfsleyfi fyrir flugvöllinn og svo líka rekstrarleyfi,“ segir ráðherrann.
Hér er í raun nýjasta dæmið um átökin um flugvöllinn en heilbrigðisnefnd Reykjavíkur, undir formennsku Hjálmars Sveinssonar, borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, kynnti í vetur drög að nýju starfsleyfi, sem ráðamenn flugvallarins hafa lýst sem mjög íþyngjandi.
„Okkur sem að þessum málum koma virðist ljóst að eftirlitið hafi farið langt út fyrir þær valdheimildir, sem þeir hafa, í drögum að starfsleyfinu,“ sagði Karl og bætti við:
„Hvorki borgarráð, borgarstjórn né Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur fer með þær valdheimildir sem að gera þeim kleift að stöðva eða takmarka lendingar loftfara á Reykjavíkurflugvelli. Þær valdheimildir liggja hjá öðrum stofnunum ríkisins.“
Samkvæmt drögum að starfsleyfinu er ætlunin að takmarka mjög þyrlu- og þotuflug, en einnig kennsluflug. Tilgangurinn er sagður sá að draga úr ónæði og er vísað til mikillar fjölgunar kvartana yfir hávaða.
„Þeir virðast byggja fyrst og fremst á fjölda kvartana en ekki á hljóðmælingum, fjölda kvartana út af hávaða, en ekki á hljóðmælingum,“ segir Eyjólfur.
„En við erum bara að skoða þetta mál nánar. En það breytir því ekki að flugvöllurinn er ekki að fara.“
Ráðherrann segir grundvallaratriði að hann nýtist.
„Við ætlum ekki að hafa flugvöll þarna bara upp á punt. Það þarf að fljúga og lenda á honum.
Þetta er bara eins og með fimm hæða hús. Það verður að nota allar hæðirnar af húsinu, ekki rétt? En ekki bara einhvern pínulítinn hluta,“ segir Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra.
Hér má sjá þrjár einkaþotur norrænna forsætisráðherra lenda í röð á vellinum fyrir tveimur árum:
