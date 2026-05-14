Icelandair ætlar að hætta rekstri á Boeing 757-þotum sínum fyrr en áætlað var. Er þetta gert í ljósi yfirstandandi átaka í Miðausturlöndum og snarpra verðhækkana á eldsneyti.
„Flugvélarnar nota umtalsvert meira eldsneyti en nýrri flugvélar í flotanum og það vegur þungt í núverandi aðstæðum,“ er haft eftir Boga Nils Bogasyni, forstjóra Icelandair, í fréttatilkynningu þar sem greint er frá þessu.
Fjórar Boeing 757 vélar eru nú í farþegaleiðakerfi félagsins og verða síðustu vélarnar teknar úr notkun fljótlega eftir næstu áramót, um ári fyrr en áður hafði verið áætlað.
Icelandair hafði áður boðað að síðustu 757-þoturnar yrðu teknar úr rekstri eftir sumarið 2027 og 767-breiðþoturnar í byrjun árs 2027.
Fjallað var um stöðu flugflotans í kvöldfréttum Sýnar í byrjun mars.
Boeing 757 vélarnar hafa verið í notkun hjá Icelandair í yfir 30 ár en í flota félagsins voru þær um þrjátíu talsins þegar mest lét en frá árinu 2018 hefur þeim fækkað jafnt og þétt og við hefur tekið ný kynslóð flugvéla af gerðunum Boeing 737 MAX og Airbus A321LR sem eru mun sparneytnari. Í tilkynningunni segir að þær noti nota allt að 30% minna eldsneyti á hvert sæti.