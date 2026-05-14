„Það eina sem ég get gert núna er bara að vara fólk við því að velja sér þennan áfanga af því að þetta er galið,“ segir Kristrún Sveinbjörnsdóttir sem ásamt 26 samnemendum kærði munnlegt próf í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands vegna „mjög svo niðurlægjandi framkomu kennara og prófdómara“.
Af þeim 45 nemendum sem þreyttu munnlegt próf í áfanganum Inngangur að foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf féllu 23 á haustönn 2025. „Mér hefur verið heitt í hamsi yfir þessu máli lengi, get ekki setið á þessu og bara verð að koma þessu í umræðuna,“ segir Kristrún sem féll í áfanganum sem kenndur er í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands.Hún furðar sig á því að jafn hátt fallhlutfall skuli ekki vekja upp spurningar auk þess sem hún og fleiri hafi upplifað framkomu kennara og prófdómara niðurlægjandi og hafi jafnvel haft á tilfinningunni að verið væri að reyna að bregða fyrir þau fæti.
Kristrún segist hafa fengið mun meiri viðbrögð en hún átti von á eftir að hún hellti úr skálum reiði sinnar á Facebook og þá ekki síst frá fólki sem hafi setið þennan áfanga í gegnum tíðina og tengi við upplifun hennar.„Þetta eru allt konur sem hafa skrifað athugasemdir eða sent mér persónuleg skilaboð um að þær deili þessari reynslu. Nokkrar lýstu síðan sérstaklega ánægju með að ég væri að tala um þetta. Ég væri að lýsa þeirra upplifun en einhvern veginn hefði aldrei neinn látið í sér heyra.
Sú sem fer lengst aftur í tíma upplifði þetta 2009 og önnur sem fór í þennan áfanga 2015 hafði nákvæmlega sömu sögu að segja. Þannig að maður hugsar bara: Ókei, hún er bara búin að fá að kenna þetta svona í mörg ár og enginn hefur sagt eða gert neitt.“Kristrún telur því ljóst að um rótgróin vanda sé að ræða þótt hún sé líklega sú fyrsta sem stigi fram opinberlega. „Þannig að á sama tíma og mér finnst þetta mjög leiðinlegt þá er ég ánægð með að hafa komið þessu í umræðuna.“
Þegar Kristrún lýsir upplifun sinni af prófinu segist hún hafa mætt viðmóti, augngotum og svipbrigðum, sem henni fannst niðrandi og hefði mátt upplifa eins og persónuleg óvild lægi þar undir.
„Mér leið svona svolítið eins og ég væri að reyna að koma mér inn í einhvern vinahóp í unglingadeildinni, eða eitthvað,“ segir hún. Eins og hún væri lúðalega stelpan að reyna að komast í „mean girls“-gengið.„Þetta var bara nákvæmlega þannig. Væbið var ekki gott, eins og maður segir á góðri íslensku. Mér fannst ég alveg geggjuð þegar ég var búin að fara með mitt mál í prófinu en svo runnu bara á mig tvær grímur þegar ég tók eftir viðbrögðum þeirra. Þannig að mín upplifun er bara að þær hafi verið að reyna að fella okkur.
Mér leið í alvörunni eins og þær væru að reyna að rugla mig með spurningu sem ég taldi mig hafa svarað áður og ef ekki þá sagðist ég ekki vera með svar við þessari spurningu. Þá lá bara við að þær flissuðu og sendu mig svo bara út eftir það.“
Kristrún segist eiga erfitt með utanbókarlærdóm og hún hafi því brugðið á það ráð að semja lög upp úr námsefninu og festi það í minni með því að syngja lögin fyrir sjálfa sig.
„Ég er þannig að ég hef svona tónlistargreind, ef svo má að orði komast, og á mjög auðvelt með að læra laglínur og texta. Þannig að ég hef notað þessa aðferð eftir að ég varð fullorðin og bara syng, syng og syng,“ segir Kristrún og bendir á að með tilkomu gervigreindarinnar hafi þessar minnis tónsmíðar hennar orðið enn auðveldari því rödd hennar sé eina hljóðfærið sem hún kann almennilega á.„Og í þessu tilfelli gerði ég einmitt lag um hvert einasta þema sem að gæti komið upp á prófinu og setti allt sem ég þurfti að læra í söngtexta.“ Hún segir textasmíðina ekkert endilega hafa verið neitt frábæra enda tilgangurinn fyrst og fremst að auðvelda henni að læra innihaldið.„Síðan reyndi ég að hafa smá fjölbreytni í þessu svo ég fengi ekki ógeð á lögunum,“ segir Kristrún sem valdi þannig efnisflokkum mismunandi takt, stíl og tóntegund og spilaði þau síðan ítrekað af persónulegum lagalista á Spotify. „Mér finnst þetta algjör snilld vegna þess að einhvern veginn kann ég bara texta allra laga sem ég hef einhvern tímann heyrt.“
Kristrún lét ekki staðar numið þarna því hún tók einnig upp „hlaðvarpsþætti“ þar sem hún æfði sig í að útskýra námsefnið fyrir sjálfri sér með eigin orðum og festi það síðan betur í minni sem sinn eini en einbeitti og áhugasami hlustandi.
„Ég lærði ekkert eðlilega mikið fyrir þetta próf og fæ það svo í andlitið í prófinu að það líti út fyrir að ég hafi ekki lesið mikið þegar þær voru nýbúnar að segja hið gagnstæða.Þá hafi komið flatt upp á hana þegar hún var gagnrýnd fyrir að gera of mikið af því að endursegja námsefnið með eigin orðum. Ekki síst þar sem eitt það helsta sem í náminu hafi almennt verið vísað til rannsókna sem sýni fram á gagnsleysi svokallaðs páfagaukalærdóms.
Þegar nemendurnir ræddu upplifunina af prófinu sín á milli leið einhverjum eins og reynt hafi verið að leggja fyrir þau gildrur. „Ég veit til dæmis að það voru stelpur sem fengu sömu spurninguna og svöruðu eins en bara önnur þeirra fékk rétt fyrir svarið.“Kristrún segir hegðun kennarans og prófdómarans hafa verið mjög einkennilega. „En sem betur fer er þetta eina slæma reynslan mín af náminu þarna sem hefur annars bara verið frábært og einmitt þess vegna er svo erfitt að sætta sig við að sameiginleg reynsla stórs hóps nemenda fái ekki þann hljómgrunn sem hún á skilið.“Óánægðustu nemendurnir kærðu framkvæmd prófsins formlega í desember og bentu þá meðal annars á óljósar matskröfur, skort á gagnsæi og fyrrnefnda óásættanlega framkomu kennara og prófdómara. Þá kröfðust nemendurnir þess að komið yrði til móts við þá í þeirri stöðu sem væri komin upp.„Við vorum svo bara að fá úr þessu skorið í síðustu viku og niðurstaða háskólaráðs verður til þess að nokkrar stelpur sem áttu að útskrifast með mér núna í júní ná því ekki,“ segir Kristrún og bætir við að háskólaráð haldi þannig niðurlægingunni áfram. Kröfum nemenda um breytt námsmat sé hafnað og „ömurleg framkoma kennara og prófdómara í garð nemenda“ ekki viðurkennd á nokkurn hátt.
„Ein ástæðan fyrir því að ég vil vekja athygli á þessu er að ég veit að við erum ekki fyrsti hópurinn sem hefur virkilega slæma reynslu af þessum áfanga og þessum kennara og það hefur verið bent á það áður og það hefur ekki verið tekið tillit til þess.“
Kristrún segir að flestar þær sem kærðu vilji meina að þær hafi staðið sig vel í prófinu. „Við áttum ekkert að fá tíu en okkur finnst virkilega einkennilegt að hafa verið felldar. Þarna eru nemendur sem eru með um eða yfir 9 í meðaleinkunn í náminu þannig að þetta er bara algjört bull.Ég er, þótt ég segi sjálf frá, fyrirmyndarnemandi og sinni náminu vel og ég veit að það á við hinar stelpurnar líka. Þannig að þetta er mjög skrítið. Þrátt fyrir að hafa talið upp allar reglurnar, tengt þær við námsefnið og talið mig sýna fram á skilning á efninu fékk ég einkunnina 4,5 og féll þar með í áfanganum.Þegar ég hóf þriðja námsárið var heildar meðaleinkunn mín í náminu yfir 9 og hún er það enn í dag.“ Kristrún segist hafa „tekið fallið á kassann“ og ekki hafa tekið prófið aftur.„Ég treysti mér ekki í það. Í fyrsta lagi treysti ég því ekki að ég myndi vita meira í annað skiptið. Ég lærði svo mikið fyrir þetta í fyrra skiptið og það var ekki nóg. Í öðru lagi treysti ég því ekki að ég gæti verið málefnaleg í samskiptum við kennarann og treysti mér ekki í þær aðstæður.
Kristrún segist hafa vonast til þess að eitthvað myndi koma út úr kærumálinu. „Mér fannst það eiginlega bara svolítið borðleggjandi miðað við hvað við erum mörg,“ segir hún og bætir við að málið sé flókið og erfitt því nemendurnir hafi verið einir inni með kennaranum og prófdómara. Þetta sé því orð gegn orði og lítið sé um haldbær gögn máli nemenda til stuðnings.„Þannig að ég vil að þetta verði lagað og það fyrsta sem ætti kannski að breyta er bara að ef það eru munnleg próf þá bara verður að vera upptaka. Þá væri þetta ekkert vafamál.Kristrún bindur vonir við að í framtíðinni getur nemendur treyst því að ábendingum þeirra um atriði sem þau telja ekki samræmast gildum skólans verði teknar alvarlega og fái viðeigandi umfjöllun.Úr því sem komið er geti hún og samnemendur hennar þó ekkert gert. „Nema bara reyna að vekja athygli á þessu og vara nemendur við því að skrá sig í áfangann Inngangur að foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf FFU101M þangað til það verður tryggt að þetta endurtaki sig ekki.“