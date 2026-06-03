Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 3. júní 2026 14:40 Vilhjálmur er búinn að koma sér fyrir á nýju skrifstofunni. Reykjanesbær Vilhjálmur Árnason tók formlega til starfa sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar í gær, 2. júní, á fyrsta bæjarstjórnarfundi nýs meirihluta. Hann er því samtímis þingmaður Suðurkjördæmis og bæjarstjóri Reykjanesbæjar í fáeina daga. Reykjanesbær birti af þessu tilefni grein á heimasíðu sinni þar sem tíundað er það helsta úr starfsævi Vilhjálms. Hann er fæddur á Sauðarkróki árið 1983 og lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra árið 2004, útskrifaðist úr Lögregluskóla ríkisins árið 2006 og lauk síðar bæði BA-prófi og meistaraprófi í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík. Í kjölfar kosninganna gerðu Sjálfstæðismenn og Miðflokksmenn samning um meirihlutasamstarf og í gær var tillaga þess efnis að Vilhjálmur yrði ráðinn bæjarstjóri samþykkt. Guðný Birna Guðmundsdóttir oddviti Samfylkingarinnar gagnrýndi í færslu á samfélagsmiðlum að samþykkt hefði verið að ráða Vilhjálm án þess að fyrir lægi ráðningarsamningur. Gögn varðandi ráðninguna verði lögð fram í bæjarráði á fimmtudag sem fari þá aftur til bæjarstjórnar til samþykktar. Formleg stólaskipti í ráðhúsinu í gær.Reykjanesbær Eins og fram hefur komið er Vilhjálmur enn formlega þingmaður Suðurkjördæmis. Um helgina sagði hann í samtali við fréttastofu að hann þurfi tíma til að klára sín mál gagnvart þingflokknum áður en hann segi þingmennsku af sér. Hann kvaðst stefna á að gera slíkt um viku til tíu dögum þar á eftir. Vilhjálmur kallaði inn varamann í sinn stað á Alþingi um miðjan apríl. Ingveldur Anna Sigurðardóttir tók þá sæti á þingi en hún var þriðji maður á lista sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi í síðustu kosningum. Reykjanesbær Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Sjálfstæðisflokkurinn Alþingi Mest lesið Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi Innlent „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Innlent Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Erlent Fleiri fréttir Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Sjá meira