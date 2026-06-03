Innlent

Sam­tímis bæjar­stjóri og þing­maður

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Vilhjálmur er búinn að koma sér fyrir á nýju skrifstofunni.
Vilhjálmur er búinn að koma sér fyrir á nýju skrifstofunni. Reykjanesbær

Vilhjálmur Árnason tók formlega til starfa sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar í gær, 2. júní, á fyrsta bæjarstjórnarfundi nýs meirihluta. Hann er því samtímis þingmaður Suðurkjördæmis og bæjarstjóri Reykjanesbæjar í fáeina daga.

Reykjanesbær birti af þessu tilefni grein á heimasíðu sinni þar sem tíundað er það helsta úr starfsævi Vilhjálms. Hann er fæddur á Sauðarkróki árið 1983 og lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra árið 2004, útskrifaðist úr Lögregluskóla ríkisins árið 2006 og lauk síðar bæði BA-prófi og meistaraprófi í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík.

Í kjölfar kosninganna gerðu Sjálfstæðismenn og Miðflokksmenn samning um meirihlutasamstarf og í gær var tillaga þess efnis að Vilhjálmur yrði ráðinn bæjarstjóri samþykkt. 

Guðný Birna Guðmundsdóttir oddviti Samfylkingarinnar gagnrýndi í færslu á samfélagsmiðlum að samþykkt hefði verið að ráða Vilhjálm án þess að fyrir lægi ráðningarsamningur. Gögn varðandi ráðninguna verði lögð fram í bæjarráði á fimmtudag sem fari þá aftur til bæjarstjórnar til samþykktar.

Formleg stólaskipti í ráðhúsinu í gær.Reykjanesbær

Eins og fram hefur komið er Vilhjálmur enn formlega þingmaður Suðurkjördæmis. Um helgina sagði hann í samtali við fréttastofu að hann þurfi tíma til að klára sín mál gagnvart þingflokknum áður en hann segi þingmennsku af sér. Hann kvaðst stefna á að gera slíkt um viku til tíu dögum þar á eftir.

Vilhjálmur kallaði inn varamann í sinn stað á Alþingi um miðjan apríl. Ingveldur Anna Sigurðardóttir tók þá sæti á þingi en hún var þriðji maður á lista sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi í síðustu kosningum.

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