Bragi Karl skoraði í fyrsta sigri Njarðvíkinga

Njarðvíkingar unnu í kvöld sinn fyrsta sigur á tímabilinu í Lengjudeildinni í fótbolta er liðið lagði Fylki að velli í Njarðvík 2-0. Þriðja umferð deildarinnar hófst í kvöld.
Njarðvík, sem margir telja að geti barist um toppsæti deildarinnar í ár, hafði ekki farið vel af stað í Lengjudeildinni og aðeins sótt eitt stig af sex mögulegum úr fyrstu tveimur leikjum sínum.
Lærisveinar Heimis Guðjónssonar í Fylki urðu fyrir áfalli í fyrri hálfleik þegar að Birkir Eyþórsson fékk að líta sitt annað gula spjald í leiknum og þar með rautt. Fylkismenn einum manni færri.
Það dró til tíðinda skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks þegar að Bragi Karl Bjarkason kom Njarðvík yfir með með marki á 44.mínútu og stóðu leikar 1-0 í hálfleik.
Það var svo á 68.mínútu sem Sigurjón Már Markússon tvöfaldaði forystu heimamanna og þar við sat. 2-0 sigur Njarðvíkinga staðreynd. Sá fyrsti á tímabilinu. Lærisveinar Davíðs Smára Lamude komnir í efri hluta deildarinnar með fjögur stig. Fylkir er í þriðja sæti með sex stig.
Afturelding, líkt og Njarðvík, vann sinn fyrsta sigur á tímabilinu í kvöld gegn Leikni Reykjavík þegar liðin mættust á Leiknisvelli. Mörk frá Joacim Emil Godhel Holtan, Róberti Agnari Daðasyni og Bart Koolstra seint í seinni hálfleik innsigluðu 3-0 sigur Mosfellinga sem eru komnir með fjögur stig. Leiknir er einnig með fjögur stig.
Þá gerðu ÍR og Grindavík 2-2 jafntefli þar sem að Lárus Orri Ólafsson skoraði dramatískt jöfnunarmark fyrir Grindvíkinga á 90.mínútu. ÍR er eftir leikinn með fjögur stig í efri hluta deildarinnar. Grindavík er með þrjú stig.