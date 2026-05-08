Jökull Elísabetarson þjálfari Stjörnunnar var svekktur í leikslok eftir 3-2 tap gegn KR í Bestu deildinni í kvöld en Stjarnan komst tveimur mörkum yfir í leiknum. Jökull fylgist ekki með umræðunni um starfsöryggi sitt en segist heldur ekki vitlaust. Það fylgi því pressa og kröfur að starfa hjá Stjörnunni.
„Það var margt gott í þessum leik,“ segir Jökull í viðtali eftir leik. „Við fáum á okkur of mörg mörk og það er helst það sem klikkaði. Mér fannst menn gefa helvíti mikið í þetta. Þetta var góður leikur en við fengum of mörg mörk á okkur. Fyrsta markið þeirra var gott mark, vel klárað hjá þeim en hin tvö er eitthvað sem við hefðum getað komið í veg fyrir. Þannig að þetta er ansi svekkjandi.“
Undanfarna daga hafa kverúlantar skeggrætt gengi Stjörnunnar í upphafi móts og framtíð Jökuls. Þar hafa þeir fullyrt að sæti hans sem þjálfara sé orðið sjóðandi heitt. Aðspurður um orð þeirra sagði Jökulll:
„Ég fylgist ekki með umræðunni að neinu leyti og veit ekki hver umræðan hefur verið. Maður er samt ekkert vitlaus og sem betur fer er ég í starfi hjá öflugu félagi og góðu liði. Ég reikna með að það séu gerðar kröfur og það er örugglega pressa einhversstaðar. Ég held henni frá mér þannig. Við gerum bara miklar væntingar til okkar - allur sem hópur. Það er enginn vitlaus. Við áttum okkur á hver staðan er og hvert gengið er“.
Jökull sagði að næstu dagar færu í endurheimt og svo spjalla saman um leikinn í undirbúningi fyrir bikarleikinn á móti KR á miðvikudaginn kemur.