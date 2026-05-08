Ólafur Ingi hundfúll

Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, var langt frá því að vera sáttur eftir 3-3 jafntefli liðsins gegn FH í 6. umferð Bestu deildar karla á Kópavogsvelli í kvöld.
Breiðablik var 2-0 yfir í hálfleik og virtist vera með góð tök á leiknum en FH kom af miklum krafti inn í síðari hálfleikinn. Hafnfirðingar skoruðu þrjú mörk á 20 mínútna kafla og komust í 3-2 áður en Blikar jöfnuðu úr vítaspyrnu.
Aðspurður hvort leikmenn Breiðabliks hefðu talið sigur vísan í hálfleik sagði Ólafur Ingi að skilaboðin í hálfleik hefðu verið þveröfug.
„Ef þú hefðir heyrt hálfleiksræðuna þá gekk hún mikið út á það að slaka ekki á heldur frekar að gefa í,“ sagði Ólafur Ingi.
„Ég er bara hundfúll með að gera jafntefli hérna á heimavelli. Við vorum töluvert betri aðilinn í fyrri hálfleik og erum bara búin að koma okkur í góða stöðu í hálfleik.“
Ólafur sagði Breiðablik hafa brugðist illa við í upphafi síðari hálfleiks og boðið FH upp í dans.
„Svo erum við bara barnalegir í seinni hálfleik og gerum mistök sem kosta okkur leikinn. Við byrjuðum að bjóða þeim upp á einhverja líflínu og þeir fengu orku í kjölfarið,“ sagði hann.
FH minnkaði muninn snemma í síðari hálfleik, jafnaði úr vítaspyrnu og komst svo yfir. Það var ekki það sem Blikar lögðu upp með.
„Þeir fá þetta víti og svo kemur annað mark í kjölfarið sem er í rauninni akkúrat öfugt við það sem við ætluðum okkur. Við ætluðum bara að drepa þennan leik og ekki bjóða þeim í neinn dans heldur bara klára þetta,“ sagði Ólafur.
„En því miður þá vorum við bara barnalegir og sjálfum okkur ólíkir frá byrjun seinni hálfleiks og þangað til við lentum undir.“
Ólafur var skýr þegar hann var spurður hvort þetta væru tvö töpuð stig hjá Breiðabliki.
„Já, klárlega. Við ætluðum okkur að vinna þennan leik og vorum í góðri stöðu til að klára hann. Við bara töpuðum þessum tveimur stigum,“ sagði Ólafur Ingi.
„Við getum kennt sjálfum okkur um. Við þurfum að læra af því. Það er klárt.“