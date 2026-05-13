Samanburður á gjöldum hjá fjórtán sveitarfélögum sýnir að hækkanir á gjaldskrám frístundaheimila fyrir grunnskólabörn frá árinu 2023 til 2026 eru á bilinu fjögur prósent upp í 37 prósent.
Mestu hækkanirnar eru samkvæmt samantektinni í Fjarðabyggð þar sem hækkunin nemur hækkunin 36 prósentum, þar sem gjöld fara úr 17.073 krónum í 23.247 krónur á sama tímabili samkvæmt nýrri samantekt ASÍ. Þar kemur fram að minnstu breytingarnar eru í Vestmannaeyjum, Akureyri og á Seltjarnarnesi þar sem hækkun gjalda er á bilinu fjögur til tíu prósent.
Í samantekt ASÍ kemur einnig fram að í Garðabæ er dýrustu gjöldinþegar kemur að frístundaheimilum. Þar hækkar gjaldskráin úr 32.662 krónum í 39.550 krónur, eða um 21 prósent á tímabilinu. Á Seltjarnarnesi eru gjöld einnig há, 38.750 krónur árið 2026, þó hækkunin þar sé minni en víða annars staðar.
Í Reykjavík hækka gjöld frístundaheimila um 15 prósent á tímabilinu og fara úr 21.310 krónum í 24.452 krónur. Sambærileg þróun er í Árborg og á Akranesi þar sem hækkunin er einnig um 15 prósent.
Mosfellsbær sker sig úr í samanburðinum sem eina sveitarfélagið þar sem gjöld lækka. Þar lækkar mánaðargjaldið um tvö prósent, úr 26.586 krónum árið 2023 í 25.984 krónur árið 2026.
Í samantekt segir að munurinn milli sveitarfélaga sé jafnframt áfram mikill. Í ár muni yfir 21 þúsund krónum á hæstu og lægstu gjaldskránni í samanburðinum.
Sé tekið tillit til verðbólgu má sjá að yfir sama tímabil hefur verðbólga verið 20 prosent og einungis í Garðabæ og Fjarðabyggð sem gjöld hafa hækkað umfram verðbólgu.
Miðast þessi úttekt við eitt barn í 63 stunda vistun á mánuði eða um 3 klukkustundir á dag auk þess að fá síðdegishressingu. Sé horft til að fleiri en eitt barn sé í vistun í frístund er ýmist veittur afsláttur af gjaldi þess barns eða gjaldi elsta barns, en hann er ýmist 25-100 prósent fyrir annað barn en 75-100 prósent fyrir þriðja barn samkvæmt samantektinni.
Þar kemur einnig fram að sum sveitarfélög bjóða uppá sérstaka afslætti fyrir ákveðna hópa, til dæmis veiti Kópavogsbær 25 prósent afslátt fyrir einstæða foreldra, öryrkja og námsmenn og Garðabær tekjutengdan 40 prósent afslátt af almennu dvalargjaldi fyrir einstaklinga eða fjölskyldur undir tekjuviðmiðum. Akranes býður einnig uppá afslátt fyrir einstæða foreldra.
Fréttin hefur verið leiðrétt en gjöld í Reykjanesbæ hafa hækkað um 15 prósent en ekki 37 prósent, úr 20.266 krónum árið 2023 í 23.673 krónur árið 2026 en ekki um 27 þúsund eins og kemur fram í samantekt ASÍ.