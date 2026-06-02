Breyta hlaupaleiðum í Reykjavíkurmaraþoninu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. júní 2026 09:59 Fimm þúsund hafa skráð sig í hlaupið í ár. Vísir/Viktor Freyr Tekin hefur verið ákvörðun um að breyta hlaupaleiðum Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka sem haldið er ár hvert á Menningarnótt. Nú verður rásmarkið við Háskóla Íslands. Ræst verður í öllum fimm vegalengdunum frá Sæmundargötu fyrir framan Háskóla Íslands og hlaupið í mark við Geirsgötu við Kolaportið. Í tilkynningu segir að frá rásmarkinu færist hlaupaleiðirnar inn á hlaupaleiðir síðustu ára. Einnig hafa verið gerðar breytingar á öllum hlaupaleiðum frá Granda. „Breytingar á hlaupaleiðum eru gerðar með það fyrir augum að auka aðgengi, yfirsýn og öryggi, bæði fyrir hlaupara og áhorfendur. Fjöldi þátttakenda og áhorfenda hefur farið vaxandi síðustu ár og því ljóst að aðstæður við bæði rásmark og endamark voru orðnar of þröngar," segir í fréttatilkynningunni. Hér má sjá hlaupaleiðirnar.Reykjavíkurmaraþon Einnig er tekið fram að með breytingunni verði dregið úr áhrifum hlaupsins á umferð um Hringbraut. Aukin þátttaka Fimm þúsund hafa skráð sig til leiks í hlaupinu en boðið er upp á fimm vegalengdir, maraþon, hálfmaraþon, tíu kílómetra og skemmtiskokk sem er annars vegar þrír kílómetrar og hins vegar 1,7 kílómetrar. Örlítið fleiri hafa skráð sig núna heldur en í fyrra. Á síðasta ári söfnuðust rúmlega 326 milljónir króna og hafa alls safnast yfir tveir milljarðar króna frá því að áheitasöfnun hófst árið 2006. „Við erum orðin mjög spennt fyrir hlaupinu í ár," er haft eftir Hrefnu Hlín Sveinbjörnsdóttur, sviðsstjóra hjá ÍBR. „Við teljum að þessar breytingar á hlaupaleiðinni muni skapa gott rými til að halda áfram að styðja við stöðugan vöxt og þróun Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka. Maraþonið er orðið fastur liður, jafnt fyrir þátttakendur sem og stuðningsfólk sem flykkist út á götur að hvetja. Við eigum von á því að það verði ekkert öðruvísi í ár."