„Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. júní 2026 09:53 Baldvin Búi Magnússon og Viktor Snær Sigurðsson sáu hvað íslenskur viðburðamarkaður var óskipulagður og ótraustur og bjuggu til lausnina með bókunarvefnum Outro. Tveir vinir sáu glufu á íslenskum viðburðamarkaði þegar kom að bókun listamanna. Þeir ákváðu að fylla upp í hana með bókunarsíðunni Outro þar sem er hægt að bóka listamenn með öruggu móti án milliliða. Nú þegar hafa 160 listamenn skráð sig hjá Outro og vinna þeir félaga í smáforriti. Vinirnir Baldvin Búi Magnússon og Viktor Snær Sigurðsson fóru að skoða íslenskan bókunarmarkað á síðasta ári og uppgötvuðu vandamál: Þegar maður er að skipuleggja viðburð þarf oft að leita á mörgum stöðum eftir skemmtikrafti og svo eru samskiptaleiðirnar margar og ótraustar. „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti, þetta var gert í gegnum messenger, símtöl, tölvupósta og skilaboð á netinu. Það var engin skotheld og örugg leið til að bóka listamanninn, sérstaklega ef eitthvað myndi koma upp á. Við sáum lausn á þessu vandamáli sem við gátum boðið bæði listamönnum og skipuleggjendum upp á,“ segir Viktor. Þeir félagarnir byrjuðu að vinna að verkefninu síðasta haust og vefsíðan fór í loftið fyrir tveimur mánuðum. Þar geta skipuleggjendur fundið skemmtikrafta, sent fyrirspurnir, fengið verðtilboð og klárað bókun á einfaldan og öruggan hátt. Listamenn hafa skýra yfirsýn yfir fyrirspurnir, tilboð og bókanir. Erfiðast að hanna sjálft bókunarferlið Maður staldrar strax við nafnið Outro sem er enskt orð yfir niðurlagshluta í lagi eða tónverki. Viktor segir nokkrar ástæður hafa verið fyrir nafnavalinu. „Það var ekkert flókin hugmyndavinna á bak við sjálft nafnið. Þetta var eitthvað sem þurfti að tilheyra tónlistarheiminum að einhverju leyti, þurfti að vera eitthvað sem Íslendingar gætu sagt og eitthvað sem er stutt, einfalt og getur höfðað til markaða í öðrum löndum,“ segir hann. Heildarvinnan á bak við sköpun síðurinnar hafi þó verið strembin. „Þetta er búið að taka langan tíma, fyrst þurfti að ákveða útlitið, litina og nafnið, hvað mun skera okkur frá öðrum. Það tók marga mánuði og svo þegar það var komið þurftum við að byrja að hanna alla ferla, hvernig allt virkar og alla skilmála,“ segir Viktor. Stærsta áskorunin við síðuna hafi verið að hanna sjálft bókunarferlið, það er kerfið í kringum það hvernig listamenn eru bókaðir. Baldvin og Viktor hafa unnið ötullega að síðunni síðustu mánuði. „Á íslenska markaðnum eru engar fastar reglur í dag. Stundum er greitt eftir gigg, stundum fyrir, skilmálar eru engir og greiðsluleiðir oft óljósar. Þegar annar aðilinn hættir við, hvort sem það er listamaður eða skipuleggjandi, er nánast ekkert öryggi til staðar. Við þurftum að greina þetta frá grunni. Tala við listamenn og skipuleggjendur, skilja hvernig þetta gengur fyrir sig í dag og ákveða svo hvernig það ætti raunverulega að virka. Á sama tíma máttum við ekki gera kerfið of stíft. Það þurfti að vera nógu sveigjanlegt til að passa við ólíkar aðstæður, hvort sem það er DJ í einkapartýi eða hljómsveit á stóru fyrirtækjahófi.“ Áður en síðan fór í loftið undirbjuggu þeir jarðveginn til að fá listamenn og skemmtikrafta inn á síðuna. „Við heyrðum í öllum sem okkur datt í hug í byrjun. Síðan byrjaði orðið að berast og við byrjuðum að auglýsa líka og þá byrjaði fólk að skrá sig á fullu. Þannig hefur þetta komið til okkar,“ segir hann. Smáforrit á leiðinni Vefsíðan er tilbúin en þeir félagar standa í frekari þróun. „Við erum að undirbúa smáforrit (e. app) fyrir listamenn sem einfaldar þetta. Núna fá allir listamenn sms þegar það kemur ný fyrirspurn en við teljum að smáforrit myndi einfalda þetta og þá fengi fólk tilkynningar beint þaðan,“ segir Viktor. „Markmiðið er síðan að reyna að fullkomna þetta eins mikið og mögulegt er. Markaðurinn er stór og við viljum reyna að fá fyrirtæki inn og fleiri einstaklinga til að nota þetta. Núna er komin betri, öruggari og þægilegri leið til að bóka listamenn.“ Þeir félagar eru báðir að vinna annars staðar þannig Outro er hliðarverkefni eins og stendur en kannski breytist það. „Ég er hjá öðrum fyrirtækjum og hinn eigandinn er í annarri vinnu. Þetta er hliðarverkefni eins og er en vonandi verður þetta sjálfbært í framtíðinni,“ segir Viktor. Tónlist Tónleikar á Íslandi Tímamót Mest lesið Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Lífið Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Lífið „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Tónlist Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Menning Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi Lífið Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Lífið Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Lífið „Mun aldrei geta þakkað henni nógu mikið fyrir“ Tíska og hönnun Allir héldu Michelin-stjörnunni Lífið Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Shakira sýknuð Þrjú hundruð kórbörn frumflytja lag Herra Hnetusmjör fagnar fyrir fullri Laugardalshöll „Þetta var erfiðasta ár lífs míns“ Nennti ekki að meika það Stjörnufans hjá Birni á Edition Fjarsamband alltaf erfitt Eurovision fer fram í vikunni en hlustunartölur hríðfalla Tónleikum Yasiin Bey frestað með dags fyrirvara fram á haust Ástarsorgin átakanleg en gjöful Joey Christ, Dóri DNA, og 7Berg í upphitun fyrir Yasiin Bey Kynþokkafullir með fortíðarþrá Stuðpinnar skáluðu í innsetningunni Shakira söng fyrir milljónir á Copacabana Sjá meira