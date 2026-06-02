„Stundum verður maður að segja fokk it“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. júní 2026 20:03 Nói Klose tónlistarmaður var að gefa út lagið Heyrirðu í kallinu? Vísir/Vilhelm „Þetta var bara fjarlægur draumur og ég þorði ekki einu sinni að hugsa um að það gæti gerst. Svo núna bara er þetta að fara að gerast og það er mjög súrrealískt,“ segir tónlistarmaðurinn Nói Klose sem hefur alla tíð elskað tónlist og er að fara að stíga á svið á Þingvöllum í júní. Nói Klose er fæddur árið 2004 og byrjaði sem lítill drengur að spila á píanó. „Svo kenndi ég sjálfum mér á gítar og fann mikla ró í því. Það var svo gott að geta aðeins kúplað sig út úr öllu og vera ekki að pæla í neinu öðru en að glamra. Hausinn er svo oft á flugi en þarna náði maður algjörri núvitund.“ Ætlaði aldrei að gefa út tónlist Hægt og rólega byrjaði Nói svo að semja tónlist en ætlaði sér aldrei að gefa hana út. „Ég var með allt ofan í skúffu bara og var ekki að segja neinum frá þessu, þangað til að mamma og pabbi reyndu aðeins að sparka í rassinn á mér og hvetja mig til að gera eitthvað við þessa tónlist. Ég var mjög hikandi en einn daginn höfðu þau svo bara bókað stúdíó tíma fyrir mig og hvöttu mig til að skella mér. Þau vildu eiga lag frá mér bara fyrir sig sem ég þyrfti ekkert endilega að gefa út.“ View this post on Instagram A post shared by Nói Klose (@noiklose) Nói fór þá í stúdíó til Arnars Guðjónssonar og þeir tóku upp lag sem hann var rosalega ánægður með. „Þá hugsaði ég bara að ég yrði að kýla á þetta. Stundum verður maður að taka skref út fyrir þægindarammann og segja fokk it.“ Fjarlægur draumur sem varð að veruleika Foreldrar Nóa hafa unnið að alls kyns fjölbreyttum verkefnum og hafa gaman að list. „Ég og systir mín æfðum bæði á píanó þegar við vorum yngri og pabbi spilar stundum á gítar í seinni tíð en við fengum samt ekkert endilega listrænt uppeldi.“ Bæði pabbi Nóa og systir hans Saga eru lærðir gusumeistarar og Nói sjálfur tók líka slík réttindi, þrátt fyrir að hann sé lítið að stýra gusum núna. Tónlistin er í forgrunni um þessar mundir og framundan er stærsta giggið hingað til, að spila á tónlistarhátíð á Þingvöllum á undan Kaleo. „Vinur minn var akkúrat að minna mig á augnablik sem við áttum í fyrra. Það er ótrúlega fyndið að hugsa til þess í dag. Við stóðum saman úti í áhorfendafjöldanum að horfa á Kaleo spila í Vaglaskógi og hann spyr mig: „Hvað myndirðu gera ef þú fengir að spila á stóra sviðinu núna?“ Ég var þarna nýbúinn að gefa út mitt fyrsta lag og segi: Þú getur gleymt því að það sé nokkurn tíma að fara að gerast. Þetta var bara fjarlægur draumur og ég þorði ekki einu sinni að hugsa um að það gæti gerst. Svo núna bara er þetta að fara að gerast og það er mjög súrrealískt, tæpu ári síðar.“ Elskar Þingvelli og vann þar lengi Nói heyrði í Jakobi Frímanni Magnússyni og sótti um að fá að taka þátt á hátíðinni í ár. „Við tókum svo kaffibolla og gott spjall og þannig þróaðist þetta. Ég er svo ótrúlega spenntur og vel stemmdur og óendanlega þakklátur fyrir þetta tækifæri. Ég elska Þingvelli og var að vinna þar mörg sumur í röð þegar mamma og pabbi ráku ferðaþjónustufyrirtæki í Silfru. Þetta er mér mjög kær staður og út frá þessu spratt upp hugmynd að nýju lagi sem ég var að gefa út, innblásin af ást minni á íslensku náttúrunni og sumrinu.“ Hátíðin heitir Bergmál á Þingvöllum og þótti Nóa það einstaklega fallegt nafn. „Mig langaði að semja góðan sumarsmell, fanga þá einstöku stemningu sem Þingvellir, sagan og íslenska sumarið skapa og þannig varð lagið Heyrirðu í kallinu til.“ Hér má hlusta á lagið: Klippa: Nói Klose - Heyrir þú í kallinu Hitti snilling á söngtextanámskeiði Nói og frændi hans sömdu það saman í miklum sumarfíling. „Textinn er eftir okkur Óliver Mána frænda og Gísla Gíslason, framleitt af Arnari Guðjónssyni og bakraddir syngja Saga systir og Monika Rós vinkona mín. Ég hef aldrei verið eins lengi að semja eitt lag. Mig langaði svo mikið að vanda mig og ég fór meðal annars á söngtextanámskeið. Þar hitti ég snillingin Gísla sem er búinn að vera að semja í um fimmtíu ár sem hjálpaði mér með síðustu þrjár línurnar,“ segir Nói brosandi en hann leggur mikinn metnað í tónlistina sína og horfir fram á veginn fullur tilhlökkunar. @noiklose Meikar sens að segja “seytlað”? #islenskt #fyrirþig #tonlist #heyrirþuikallinu #kaleo ♬ original sound - Nói Klose Hér má hlusta á Nóa á streymisveitunni Spotify. Tónlist Tónleikar á Íslandi Þingvellir Kaleo Mest lesið Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Lífið Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Lífið „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Tónlist „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Lífið Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Lífið Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Lífið Stjörnufans í eins árs afmæli Lífið Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Lífið Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Menning Fleiri fréttir „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Shakira sýknuð Þrjú hundruð kórbörn frumflytja lag Herra Hnetusmjör fagnar fyrir fullri Laugardalshöll „Þetta var erfiðasta ár lífs míns“ Nennti ekki að meika það Stjörnufans hjá Birni á Edition Fjarsamband alltaf erfitt Eurovision fer fram í vikunni en hlustunartölur hríðfalla Tónleikum Yasiin Bey frestað með dags fyrirvara fram á haust Ástarsorgin átakanleg en gjöful Joey Christ, Dóri DNA, og 7Berg í upphitun fyrir Yasiin Bey Kynþokkafullir með fortíðarþrá Stuðpinnar skáluðu í innsetningunni Shakira söng fyrir milljónir á Copacabana Sjá meira