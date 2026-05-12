Skrifstofustjóri á skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg segir soprhirðugjöld í borginni mun lægri en úttekt Viðskiptaráðs gefi til kynna. Gjöldin sem miðað var við í úttektinni séu fyrir sérstök ílát.
Fyrir helgi birti Viðskiptaráð úttekt á sorpþjónustu í stærstu sveitarfélögum landsins. Þar kom fram að kostnaður vegna sorpþjónustu hefði hækkað nærri tvöfalt hraðar en almennt verðlag, alls um 104 prósent að raunvirði frá árinu 2008.
Þar kom einnig fram að sorphirðugjöldin væru dýrust í Reykjavíkurborg, eða 85 þúsund krónur á ári. Lægst væru þau í Reykjanesbæ, eða 62 þúsund krónur. Guðmundur Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóri á skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg, segir sorphirðugjöldin hins vegar mun lægri.
„Ég tók saman svona athugasemdir við þennan samanburð Viðskiptaráðs, sem nær eingöngu til lítils hlut af sorpílátum í Reykjavík og íláts sem borgin verðleggur hærra en nágrannasveitarfélög,“ segir Guðmundur sem ræddi málin í Reykjavík síðdegis.
Hann bendir á að ef Viðskiptaráð hefði borið saman kostnað plasttunnurnar við önnur nágrannasveitarfélög væri Reykjavíkurborg 30 prósentum lægri en Garðabær, 11 prósentum lægri en Kópavogur og 23 prósentum lægri en Hafnarfjörður.
„Þannig að þetta er spurning um hvaða ílát maður tekur.“
Tekið var fram í úttektinni að könnun um sorphirðu sem vísað var í er þriggja ára gömul. Þá ræddi Lísbet Sigurðardóttir, lögfræðingur Viðskiptaráðs, um úttektina í Reykjavík síðdegis í gær og kom hún inn á að ráðið hefði ekki haft aðgang að öllum gögnum.
„Viðskiptaráð bar sig nú ekkert mikið eftir þeim og velur þarna þessa tunnutegund en bókhald borgarinnar er opið og þar má bara sjá hvað við rukkum íbúa Reykjavíkur um há sorphirðugjöld í heildina, öll heimilin,“ segir Guðmundur.
Hann vísar í opinber gögn frá Reykjavíkurborg sem alls rukki rúmar 2300 milljónir fyrir að sækja úrganginn og flytja hann á réttan stað, 1300 milljónir fyrir rekstur á grenndar- og endurvinnslustöðvum. Það gera rúmar 3600 milljónir sem er deilt á rúmlega sextíu þúsund íbúðir.
„Þetta eru rétt rúmar sextíu þúsund krónur á heimili í Reykjavík en ekki 85 þúsund,“ segir hann.
„Við höfum svo sem borið okkur saman líka við nágrannasveitarfélög. Ég á reyndar ekki tölur nýrri en nóvember 2024, en þá fékk ég tölu fyrir Garðabæ og Kópavog og vorum við í báðum tilfellum lægri.“
Guðmundur segir úttekt Viðskiptaráðs einungis ná til íláta sem sjö prósent íbúa í Reykjavík séu með. Þá er svokallað fimmtán metra gjald lagt á um tuttugu prósent íláta í borginni.
Fimmtán metra gjaldið er tíu þúsund krónur á ílát fyrir blandaða sorpið en 3200 krónur fyrir ílát með endurvinnsluefnum. Alls starfa 65 við það að sækja ílátin og aka hirðubílunum. Það fjölgaði töluvert í þeim hópi árið 2023 þegar endurvinnsluílátum var komið fyrir við öll heimili.
„Nágrannasveitarfélög okkar komu með okkur í þessa vegferð, við gerðum þetta sameiginlega og þá fjölgaði okkur nokkuð vegna þess að það er miklu umfangsmeira að labba að hverju heimili og sækja endurvinnsluhluti.