Gervigreindarmyndband sem birt var á TikTok-aðgangi oddvita Flokks fólksins í Reykjavík, Guðmundar Inga Þóroddssonar, hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Þar mátti meðal annars sjá Guðmund veitast að Pétri Marteinssyni, oddvita Samfylkingarinnar, og Ingu Sæland dansandi káta. Myndbandið hefur nú verið tekið niður og segir Guðmundur að um dómgreindarleysi sé að ræða.
Þetta segir í skriflegu svari til fréttastofu Vísis frá Guðmundi en þar segir hann þau í flokknum ekki hafa gert myndbandið sjálf. Þau hafi fengið myndbandið sent frá stuðningsmanni og það hafi átt að vera létt grín.
„Þetta var ekki kosningamyndband og er hvorki frá mér né flokknum komið heldur fengum við þetta sent frá stuðningsmanni og átti að vera létt grín sem það var og þeir sem horfðu á það sáu að þetta var mest söngur og dans,“ segir í svarinu.
Myndbandinu var ekki póstað á eiginlegum TikTok-aðgangi Flokks fólksins en hefur það nú verið tekið niður af aðgangi Guðmundar. Hann segir það hafa verið dómgreindarleysi að hleypa myndbandinu í birtingu.
„Það var engin alvara þarna á bak við, dómgreindarleysi að hleypa þessu samt í gegn og ekkert meira um þetta að segja,“ segir loks í svari Guðmundar.
Fyrir helgi birtu ungir miðflokksmenn leikið myndband á samfélagsmiðlinum TikTok þar sem kjósandi flokksins sést kýla pólitískan andstæðing í andlitið fyrir utan kjörstað. Björn Leví, fyrrverandi þingmaður Pírata, spyr hvað sé að gerast í pólitík í dag og segist ekki hrifinn af nýjasta útspili Flokks fólksins.
„Hvað í fjandanum er að gerast í þessari pólitík nú orðið? Það er alls staðar verið að (þykjast) berja mann og annan. Og nei, þetta er ekkert betra en myndbandið hjá Miðflokknum í Mosó – ef eitthvað er þá er þetta verra þar sem gervigreindin er notuð til þess að koma öðrum frambjóðanda fyrir í auglýsingunni (örugglega án leyfis viðkomandi). Mín vegna þá er þetta klárt rautt spjald. Út af með manninn,“ skrifar hann í færslu á Facebook.
Ummæli undir færslu Björns eru mörg á þann veg að það sé ósmekklegt að oddviti láti sér detta í hug að birta myndbandið.