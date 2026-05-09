Héldu pressu á Arsenal með þriggja marka sigri

Eftir jafnteflið gegn Everton í síðustu umferð kom Manchester City sér aftur á sigurbraut í dag og minnkaði forskot Arsenal í tvö stig á toppi ensku úrvalsdeildarinnar.
City-menn þurftu að hafa mikið fyrir sigrinum gegn Brentford á heimavelli í dag en unnu að lokum 3-0.
Jérémy Doku braut ísinn eftir klukkutíma leik þegar hann kom með boltann inn í teiginn eftir hornspyrnu og smellti honum upp í fjærhornið, stútfullur sjálfstrausts eftir að hafa skorað tvö mörk gegn Everton og eitt í bikarsigrinum á Southampton.
Erling Haaland skoraði svo eftir góðan undirbúning Antoine Semenyo og Norðmaðurinn lagði svo upp þriðja markið í uppbótartíma, fyrir Omar Marmoush.
Mörkin þrjú gera að verkum að markatala Arsenal er núna aðeins einu marki betri en hjá City en Arsenal er með tveggja stiga forskot. Bæði lið eiga þrjá leiki eftir svo City þarf að treysta á að Arsenal misstígi sig gegn West Ham á morgun eða þá gegn Burnley eða Crystal Palace í síðustu umferðunum.