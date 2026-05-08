Sátu um tóman banka í sex tíma

Umsátri um banka í þýska bænum Sinzig lauk eftir um sex klukkustundir. Þegar lögregluþjónar fóru inn í bankanna fundu þeir eingöngu tvo starfsmenn sem höfðu verið læstir inni í hvelfingu. Ræninginn eða ræningjarnir virðast ekki hafa verið inni í bankanum og eru því taldir ganga lausir.
Um klukkan níu í morgun, að staðartíma, er einn maður sagður hafa gengið upp að ökumanni brynvarins bíls, sem var að flytja reiðufé til eða frá bankanum, ógnað honum og þvingað hann inn í bankann.
Við það hófst umsátur, miðað við það sem lögreglan sagði í morgun. Bankinn var umkringdur og sagði talsmaður lögreglunnar að talið væri að nokkrir ræningjar héldu ótilgreindum fjölda fólks inni í bankanum.
Lögreglan bað fólk um að halda sig heima og sagði að ógnin gagnvart bæjarbúum væri takmörkuð. Lögreglan hefði stjórn á aðstæðum.
Svo virðist sem það hafi ekki reynst rétt.
Í frétt Bild segir að eftir um sex klukkustundir hafi sérsveitarmenn ruðst inn í bankann. Þar hafi engir ræningjar fundist heldur eingöngu tveir starfsmenn bankans sem höfðu verið læstir inni í hvelfingu bankans.
Enn sem komið er eru upplýsingar um stöðuna í Sinzig nokkuð óljósar. Ekki er vitað hve margir ræningjarnir voru, hvort þeir komust undan með eitthvað þýfi eða af hverju lögreglan taldi að þeir væru inni í bankanum með gísla.
Til stendur að ræða við starfsmennina tvo sem fundust inni í hvelfingunni. Þá stendur yfir leit að ræningjunum og er ekki talið að þeir séu í nánd við bankann.