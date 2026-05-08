Um­sátur í Þýska­landi: Banka­rán varð að gíslatöku

Samúel Karl Ólason skrifar
Lögregluþjónar sitja um bankann, þar sem ótilgreindur fjöldi ræningja heldur fólki í gíslingu. AP/Thomas Frey

Umfangsmikil lögregluaðgerð stendur nú yfir í bænum Sinzig í Þýskalandi, nærri Bonn, þar sem bankaræningjar hafa tekið fólk í gíslingu. Þungvopnaðir lögregluþjónar sitja um útibú Volksbank í miðbæ Sinzig. Óljóst er hve margir ræningjarnir eru en þeir reyndu að ræna bankann þegar brynvörðum bíl var ekið þangað í morgun.

Þá er ekki heldur vitað hve margir gíslarnir eru inni í bankanum, samkvæmt frétt Bild.

Fréttin verður uppfærð.

Reuters er með beina útsendingu frá vettvangi sem sjá má í spilaranum hér að neðan.

