Umfangsmikil lögregluaðgerð stendur nú yfir í bænum Sinzig í Þýskalandi, nærri Bonn, þar sem bankaræningjar hafa tekið fólk í gíslingu. Þungvopnaðir lögregluþjónar sitja um útibú Volksbank í miðbæ Sinzig. Óljóst er hve margir ræningjarnir eru en þeir reyndu að ræna bankann þegar brynvörðum bíl var ekið þangað í morgun.
Þá er ekki heldur vitað hve margir gíslarnir eru inni í bankanum, samkvæmt frétt Bild.
Reuters er með beina útsendingu frá vettvangi sem sjá má í spilaranum hér að neðan.
Hostage situation near Bonn, Germany https://t.co/3B6G1jw0AL— Reuters (@Reuters) May 8, 2026
