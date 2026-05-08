Hinn 21 árs gamli Álex Jiménez, varnarmaður enska knattspyrnufélagsins Bournemouth, hefur verið tekinn út úr leikmannahópi félagsins en hann er sakaður um að hafa sent grunnskólastelpu óviðeigandi skilaboð.
Samkvæmt frétt The Sun eru skjáskot í dreifingu sem sýna samtal Jiménez við 15 ára stúlku og sjálfsmynd sem hann tók í bílnum sínum, með tvíræðum myndatexta.
Bournemouth sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins í dag þar sem sagði:
„AFC Bournemouth er kunnugt um færslur sem eru í dreifingu á samfélagsmiðlum og varða hægri bakvörðinn Alex Jimenez.
Félagið skilur alvarleika málsins og það er nú til rannsóknar.
Af þessum sökum verður Alex ekki í leikmannahópnum fyrir leikinn á morgun í ensku úrvalsdeildinni gegn Fulham og félagið mun ekki tjá sig frekar um málið að svo stöddu.“
Jimenez, sem er Spánverji, kom til Englands frá AC Milan síðasta sumar. Hann kom upphaflega að láni en skrifaði undir langtímasamning í febrúar sem gildir til ársins 2031.
Jiménez hefur komið við sögu í 32 leikjum fyrir Bournemouth í vetur og skorað eitt mark, í 3-2 sigri gegn Liverpool.
Bournemouth er sem stendur í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og það sæti gæti dugað til að komast í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð, ef og aðeins ef Aston Villa endar í 5. sæti og vinnur úrslitaleik Evrópudeildarinnar.