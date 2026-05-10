Oddvitaáskorunin: Of mykrfælin fyrir krimmana

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Ragnheiður Erla Stefánsdóttir er oddviti Samfylkingarinnar og óháðra á Skagaströnd.
Ég heiti Ragnheiður Erla Stefánsdóttir og leiði lista Samfylkingar og óháðra á Skagaströnd. Ég er lögfræðingur að mennt og starfa sem fulltrúi sýslumannsins á Norðurlandi vestra. Þetta er frumraun mín í pólitík en ég flutti aftur heim ásamt fjölskyldunni minni fyrir tæpum fjórum árum eftir að hafa búið í Reykjavík frá 2008. Mér hefur alltaf þótt vænt um heimabæinn minn, mér fannst gott að alast upp á Skagaströnd og ég hef alla tíð sótt mikið í að komast heim þegar tækifæri gafst á meðan ég var búsett fyrir sunnan. Hér eru ræturnar og hér líður okkur vel.
Mig langar til þess að leggja mitt af mörgum til þess að sjá bæinn okkar vaxa á næstu árum en okkur hefur fækkað nokkuð á undanförnum áratugum. Í flokknum er ótrúlega góð blanda af fólki með reynslu úr ýmsum áttum. Það er gríðarlegur kraftur í hópnum og það er virkilega gefandi að taka þátt í þessari vinnu, sem felst í því að gefa kost á sér fyrir samfélagið, þegar allir leggja sig fram. Við erum búin að eiga dýrmæt samtöl við íbúa og við finnum fyrir svo mikilli bjartsýni að það er ekki annað hægt að segja en að við séum spennt fyrir komandi tímum!
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég myndi líklegast búa í Vestmannaeyjum þar sem maðurinn minn, Birgir Már er Eyjapeyji. Það er reyndar þetta með samgöngurnar… en það hlýtur að fara að finnast lausn á því.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég á enga uppáhaldsbók en ég held mest upp á ljúflestrarbækur sem láta manni líða vel. Ég hef t.d. ekki dottið í krimmana eins og margir – ég er hreinlega of myrkfælin til að geta það.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Það er auðvitað útilokað að skera niður um svona fjárhæðir í litlum samfélögum eins og Skagaströnd og satt best að segja hefur reksturinn verið góður. Áherslan verður að vera á grunnþjónustu við íbúa og mögulega eru einhver tækifæri til niðurskurðar í yfirbyggingu og aðkeyptum kostnaði til að nefna eitthvað.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi hjóla í þrjú verkefni: Auglýsa sveitarfélagið á líflegan og skemmtilegan hátt á samfélagsmiðlum og rýmka opnunartíma í líkamsrækt og sundlaug. Svo myndi ég vilja styðja sérstaklega við verkefni Ungmennafélagsins sem áformar að koma upp sánu við sjóinn. Ég vil sjá sjósundsparads fyrir íbúa og ferðamenn með góðri sturtuaðstöðu og heitum potti í flæðarmálinu.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Syngjandi lögfræðingurinn.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja, alltaf. Maður nær yfir svo miklu meira í símtali og sleppur sömuleiðis við að vera alltaf með símann í höndunum.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég vildi banka upp á hjá öllum íbúum og taka spjallið þegar við bárum út auglýsingar fyrir fyrstu viðburðina okkar. Það hlaut ekki brautargengi, kannski sem betur fer?“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Arkitektúr og hagkvæmu viðhaldi fasteigna. Ég hefði kannski átt að velja eitthvað krassandi en stundum verður praktíkin ofan á.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Mig langar að geyma öll plön um sjóböðin og nýta fremur þá auðlind sem við höfum mest af, sjóinn. Mig langar að koma upp sjósundsparadís með heitum potti og sánu. Það gæti verið gott skref fyrir heilbrigði íbúa en á sama tíma trekkt ferðamenn að í meira mæli.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég notaði gervigreindina til þess að fara yfir drög að auglýsingu sem flokkurinn sendi út. Við ákváðum að vinna allt okkar efni sjálf frá grunni til þess að forðast þetta margumtalaða gervigreindarútlit en það er engu að síður gott að nota tæknina til að yfirfara.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Það er ekkert til hjá mér sem heitir að geta ekki unnið með einhverjum - við erum fullorðið fólk og eigum að haga okkur í samræmi við það. Mér finnst reyndar ótrúlega mikilvægt að allir fulltrúar sveitarstjórnarinnar geti unnið málefnalega saman þvert á flokka. Það er þó auðvitað ekki svo að allar tillögur komi til með að hljóta brautargengi en stjórnin á að hafa hagsmuni sveitarfélagsins að leiðarljósi og það á ekki að skipta máli hvaðan góð hugmynd kemur.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég gerði einu sinni hræðileg mistök þegar ég skoðaði gildistímann á vegabréfinu mínu í aðdraganda utanlandsferðar og ruglaði saman ártölum. Mætti svo galvösk upp á flugvöll á leiðinni til Tenerife með vinkonu minni til að komast að því að vegabréfið hafði runnið út árið áður. Það kom þó ekki til greina að slaufa ferðinni svo vinkonan fór ein í flugið og ég fór heim í fýlu, græjaði nýtt vegabréf og fann mér nýtt flug þremur dögum síðar.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Samstaðan þegar erfiðleikar eða áföll koma upp hún er ótrúleg. Við þurfum bara að ná að standa svona saman á góðu stundunum líka – þá væru okkur allir vegir færir.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Við erum yfirleitt á hraðferð og ég skófla í mig smá cheeriosi. Þegar tími gefst græja ég eggjahræru á línuna og hún stendur nú töluvert betur með manni, ég viðurkenni það.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það er kannski svolítið djúpt í árina tekið en það sem mér finnst helst hafa vantað er opnara samtal við íbúa. Ég tel að stjórnun sveitarfélagsins verði sterkari þegar hlustað er meira á íbúa og unnið er í saman.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Það er alltaf raunhæft að bæta og auka samskipti við íbúa og byggja upp traust. Við ætlum að fara í markaðsherferð til að auglýsa sveitarfélagið sem góðan kost fyrir ferðamenn og nýja íbúa – hér er gott að vera og við viljum að fólk viti það. Við ætlum að fara í átak í atvinnuuppbyggingu og viljum styðja við frekari uppbyggingu leiguhúsnæðis og það er raunhæft að ætlast til þess að við höfum náð árangri í þeim efnum á næstu fjórum árum.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Uppáhaldslagið mitt er What’s Up? með 4 Non Blondes.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Sennilega hefði mátt nota þjónustu mannauðsfulltrúa betur og jafnvel fá óháðan þriðja aðila til að freista þess að leysa deilu sem endaði fyrir dómstólum.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég hef ekki verið mikið uppnefnd í gegn um tíðina en ég var á tímabili kölluð Ragga rapprassgat af mínum bestu vinum. Það var ekki vegna hæfileika á sviði rappsins, hreint ekki. Ég hafði keypt mér nýjar buxur sem voru eins og þær sem rapparar notuðu mikið á þessum árum, bæði of víðar og síðar. Það þarf oft ekki mikið til en sem betur fer festist þetta ekki.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Það er að sjálfsögðu markmiðið að framkvæma það sem við segjumst ætla að gera. Eitt af því sem ég tel að ætti að fara í forgang er að setja þak á leikskólagjöld á hvert heimili, við viljum koma til móts við barnafjölskyldur með fleiri en eitt barn í leikskóla með þessum hætti. Svo stend ég auðvitað við það að gera mitt allra besta til þess að sveitarfélagið okkar vaxi á næstu árum.“