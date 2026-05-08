Lífið

Fögnuðu sjö­tíu árum og heiðruðu fé­laga

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Íþróttafréttamenn voru í stuði á afmælishófi Samtaka íþróttafréttamanna. Hafliði Breiðfjörð

Íþróttafréttamenn fögnuðu sjötíu ára afmæli Samtaka íþróttafréttamanna í sal á efri hæð Parliament Hotel við Austurvöll. Gamlir haukar voru heiðraðir með silfur- og gullmerkjum, kollegar báru saman bækur sína og Ari Eldjárn skemmti mannskapnum.

Samtök íþróttafréttamanna voru stofnuð 14. febrúar 1956 til að vinna að betri aðstöðu við störf þeirra á íþróttavettvangi og fögnuðu því sjötíu ára afmæli fyrir þremur mánuðum. Samtökin standa meðal annars að kjöri íþróttamanns ársins og hafa gert frá stofnun.

Á afmælishófinu var þrettán meðlimum samtakanna veitt heiðursmerki, tíu hlutu silfurmerki en þrír hlutu gullmerki.

Edda Sif festir gullmerkið í barm Víðis Sig.Hafliði Breiðfjörð

Eftirfarandi hlutu silfurmerki: Arnar Björnsson, Guðjón Guðmundsson, Hafliði Breiðfjörð Guðmundsson, Henry Birgir Gunnarsson, Hörður Magnússon, Óskar Ófeigur Jónsson, Sigurður Elvar Þórólfsson, Tómas Þór Þórðarson, Valtýr Björn Valtýsson, Þorsteinn Gunnarsson. Síðan hlutu Eiríkur Stefán Ásgeirsson, Jón Kristján Sigurðsson og Víðir Sigurðsson gullmerki.

Þar fyrir utan skemmtu íþróttafréttamenn sér konunglega, drukku fljótandi veigar, hlustuðu á grín Ara Eldjárns og röbbuðu við kollega. Hafliði Breiðfjörð fangaði stemminguna.

Valtýr Björn Valtýsson kampakátur með silfurmerkið.Hafliði Breiðfjörð

Óskar Ófeigur Jónsson fékk silfurmerki en Víðir Sigurðsson gull.Hafliði Breiðfjörð

Guðjón Guðmundsson, betur þekktur sem Gaupi, var heiðraður með sillfurmerki samtakanna.Hafliði Breiðfjörð

Ari Eldjárn skemmti gestum.Hafliði Breiðfjörð

Íþróttafréttamaðurinn Einar Örn Jónsson og María Björk Guðmundsdóttir framleiðandi á Rúv.Hafliði Breiðfjörð

Mikið stuð í sófanum hjá Adolfi Inga og Eddu Sif.Hafliði Breiðfjörð

Glatt var á hjalla á afmælishófinu.Hafliði Breiðfjörð

Sindri Sverrisson og Ingvi Þór Sæmundsson í fókus, Elvar Geir Magnússon og Tómas Þór Þórðarson úr fókus.Hafliði Breiðfjörð

Víðir Sigurðsson, Adolf Ingi Erlendsson, Sigtryggur Sigtryggsson, Guðmundur Hilmarsson og Steinþór Guðbjartsson.Hafliði Breiðfjörð

Valur Páll, Edda Sif, Hafliði Breiðfjörð og Þorkell Gunnar.Hafliði Breiðfjörð

Lovísa Árnadóttir og Kristjana Arnarsdóttir fylgjast með glaðbeittar.Hafliði Breiðfjörð

Valur Páll glottir við tönn með Stefán Stefánsson sér við hlið.Hafliði Breiðfjörð

Jón Kristján Sigurðsson, stjórnarmeðlimur í samtökunum til þrjátíu ára, hlaut gullmerki og kona hans, Elísabet Árdís Sigurjónsdóttir.Hafliði Breiðfjörð

Það var mikið hlegið.Hafliði Breiðfjörð

Eiríkur Stefán Ásgeirsson, Samúel Örn Erlingsson, Edda Sif Pálsdóttir, Adolf Ingi Erlendsson, Þorsteinn Gunnarsson og Tómar Þór Þórðarson.Hafliði Breiðfjörð

Íþróttafréttastjórarnir tveir bregða á leik: Henry Birgir Gunnarsson og Hilmar Björnsson.Hafliði Breiðfjörð

Helgi Sigurðsson á DV og Sæbjörn Þór Steinke á Fótbolta.net ræða saman.Hafliði Breiðfjörð

Valtýr Björn og Samúel Örn Erlingsson kampakátir.Hafliði Breiðfjörð

Feðginin Arnar Björnsson og Kristjana Arnarsdóttir.Hafliði Breiðfjörð

Gaupi með lærlingunum af Vísi, Óskari Ófeigi og Ingva Þór.Hafliði Breiðfjörð

Henry og Hilmar skemmta sér. Gaupi fylgist með.Hafliði Breiðfjörð

Stjórn Samtaka íþróttafréttamanna: Edda Sif Pálsdóttir, formaður; Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, gjaldkeri og Valur Páll Eiríksson, ritari. Hafliði Breiðfjörð

