Íþróttafréttamenn fögnuðu sjötíu ára afmæli Samtaka íþróttafréttamanna í sal á efri hæð Parliament Hotel við Austurvöll. Gamlir haukar voru heiðraðir með silfur- og gullmerkjum, kollegar báru saman bækur sína og Ari Eldjárn skemmti mannskapnum.
Samtök íþróttafréttamanna voru stofnuð 14. febrúar 1956 til að vinna að betri aðstöðu við störf þeirra á íþróttavettvangi og fögnuðu því sjötíu ára afmæli fyrir þremur mánuðum. Samtökin standa meðal annars að kjöri íþróttamanns ársins og hafa gert frá stofnun.
Á afmælishófinu var þrettán meðlimum samtakanna veitt heiðursmerki, tíu hlutu silfurmerki en þrír hlutu gullmerki.
Eftirfarandi hlutu silfurmerki: Arnar Björnsson, Guðjón Guðmundsson, Hafliði Breiðfjörð Guðmundsson, Henry Birgir Gunnarsson, Hörður Magnússon, Óskar Ófeigur Jónsson, Sigurður Elvar Þórólfsson, Tómas Þór Þórðarson, Valtýr Björn Valtýsson, Þorsteinn Gunnarsson. Síðan hlutu Eiríkur Stefán Ásgeirsson, Jón Kristján Sigurðsson og Víðir Sigurðsson gullmerki.
Þar fyrir utan skemmtu íþróttafréttamenn sér konunglega, drukku fljótandi veigar, hlustuðu á grín Ara Eldjárns og röbbuðu við kollega. Hafliði Breiðfjörð fangaði stemminguna.