Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú, óskar Nigel Farage, formanni Umbótaflokksins í Bretlandi, til hamingju með kosningasigur í sveitarstjórnarkosningum þar í landi á Instagram.
Englendingar gengu að kjörborðinu í gær þegar sveitarstjórnarkosningar fóru fram í landinu. Ekki hefur enn verið talið upp úr öllum kjörkössum en þegar fréttin er skrifuð er Umbótaflokkur Farage langstærstur, þegar talið hefur verið í 75 af 136 kjördæmum. Fylgjast má með talningunni á vef breska ríkisútvarpsins.
Dorrit, sem ólst upp í Bretlandi frá þrettán ára aldri, virðist kampakát með þær niðurstöður, ef marka má færslu sem hún birti á Instagram í dag.
„Til hamingju. Getum við farið aftur til Bretlands núna? Nigel verður næsti forsætisráðherra. Mun gera Bretland stórfenglegt á ný! Enga frekari glæpi!“ segir hún, í lauslegri þýðingu blaðamanns.
Þá segir hún í athugasemd við eigin færslu að hún vilji að öllum glæpamönnum verði vísað frá Bretlandi, til þess að hún þurfi ekki að vera vör um sig þegar hún gengur um götur landsins. Þá rifjar hún upp þegar hún var rænd í Lundúnum og tönn brotnaði.
Þá hafi nágranni hennar verið axlarbrotinn í líkamsárás fyrir utan heimili hennar, með þeim afleiðingum að hann þurfti á spítala.
„Það er algjörlega óboðlegt. Allir aðrir innflytjendur eru velkomnir.“