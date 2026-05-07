Oddvitaáskorunin: Byrjar settið á tjáningardansi við Euphoria

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Gylfi Ólafsson er oddviti Viðreisnar í Ísafjarðarbæ.
Ég er tveggja barna faðir, giftur Tinnu Ólafsdóttur. Ég bý á Ísafirði þar sem ég ólst upp, og er ástríðuskíðagöngumaður og píanóglamrari. Ég lærði heilsuhagfræði í Stokkhólmi og var um hríð forstjóri Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Ég sit í bæjarstjórn fyrir hönd Í-listans, er formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, formaður stjórnar Vestfjarðastofu og sjálfboðaliði við undirbúning Fossavatnsgöngunnar. Ég er líka undirleikari í karlakórnum Erni.
Núna er ég í fyrsta sæti Viðreisnar og bæjarstjóraefni flokksins. Það er ótrúlega gaman að kynnast haug af nýju fólki, bæði á listanum og kjósendum, enda er maður á þönum frá morgni til kvölds í þessu brasi.
Mér finnst starfið í bæjarstjórn svakalega skemmtilegt. Fólkið sem velst í bæjarmálin hefur verið sammála um að vinna saman að lífsgæðum íbúanna og jákvæðni einkennt samstarfið.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég myndi væntanlega búa á Akureyri. Ég bjó þar þegar ég var í grunnskólakennaranámi og leið mjög vel.“
Hver er uppáhaldsbókin þín?
„Náttúrulögmálin eftir Eirík Örn Norðdahl. Það var eins og að ganga inn í ævintýraheim að lesa þá bók og ég hugsa oft til hennar.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Til skemmri tíma er auðvitað best að skera niður framkvæmdir, en ef það ætti að vera í rekstri, eru engar sérstakar matarholur, heldur þyrfti það að vera smávægilegar breytingar hér og þar. Það er auðvitað hlutverk bæjarstjórnar og embættismanna að gera þetta almennilega og með virðingu fyrir þjónustu sveitarfélagsins.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Hvalreka er best að setja í að lækka skuldir, en það er margt í skólamálum og málefnum barna sem þarf að laga.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Góður drengur og vel upp alinn.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Senda skilaboð. Ég er annars frekar góður í tölvupósti, svo það er eitthvað sem þú vilt að ég geri og að það gleymist ekki er tölvupóstur langbesti samskiptamátinn.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég er fylgjandi sameiningu allra sveitarfélaga á Vestfjörðum, en margt Viðreisnarfólk hér á kjálkanum er ekki sammála mér.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Myndbandaklipping í DaVinci Resolve, bókhald og rafvirkjun.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Það eru háværar raddir um að farsímanotkun í grunnskólum verði takmörkuð með einum eða öðrum hætti. Sama hvað gert verður þar er ljóst að það verður umdeilt, og jafnvel þó ekkert verði gert. Við viljum stofna ungmennaráð til að ræða þessi mál formlega en þetta verður bæði krefjandi og skemmtilegt viðfangsefni.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Pælingar um hraðhleðslustöðvar, volt, wött og staðsetningar á Vestfjörðum.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég get hugsað mér að vinna með Framsókn, Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni. Mér hefur sýnst ólíklegt að Miðflokkurinn eigi mikið sameiginlegt með okkur.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Mér finnst stundum að ég hefði átt að sinna tónlistinni betur á unglingsárum.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Skíðagöngusvæðið á Seljalandsdal er besta skíðagöngusvæði á landinu.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Pólitíska andstæðinga mína.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það þarf að bæta ýmsa ferla í sveitarfélaginu án þess að fara í smáatriði með það.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að ná skuldahlutfalli Ísafjarðarbæjar undir 100% og komast aftur undir 3 tíma í 50 km Fossavatnsgöngunni.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Ég held úti lista á Spotify sem heitir Bestu lögin í heimi (langtímaverkefni), þar sem ég safna saman lögum sem uppfylla það skilyrði að ég geti hlustað á þau aftur og aftur.
Ef ég ætti hinsvegar að velja eitt lag sem uppáhalds, er það lag eftir sjálfan mig, Sólarpönnukökur. Lagið samdi ég fyrir tveimur árum um þá hefð í djúpum vestfirskum fjörðum að borða pönnukökur þann dag sem sólin lætur sjá sig fyrsta skipti eftir jólafrí. Hefð hefur skapast um að spila lagið í grunnskólanum einhvern dag nálægt 25. janúar, og ég fæ alveg svakalega hlýtt í hjartað þá.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Framkvæmdirnir fyrir norðan Fjarðarstræti í Skutulsfirði með lítilli uppfyllingu og grjótgarði voru að ýmsu leyti misheppnuð framkvæmd. Ég hef lært mikið af því.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég hef ekki fengið mörg gælunöfn um tíðina, en ég hef endrum og eins brugðið mér í hlutverk plötusnúðsins DJ Ramaquain, sem er mikill stemningsmaður og er með þá einu reglu að byrja settið á tjáningardansi við Euphoria með Loreen.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Breyta opinberu léni Ísafjarðarbæjar úr Isafjordur.is í Isafjardarbaer.is