Það má segja að afmæli aldarinnar hafi gengið í garð í dag en fjölmiðlamaðurinn, náttúrufræðingurinn og goðsögnin David Attenborough fagnar í dag hundrað ára afmæli með veglegri veislu í Royal Albert Hall þar sem Íslendingar munu setja mark sitt á kvöldið. Einnig var blásið til veislu á hjúkrunarheimili Hrafnistu honum til heiðurs.
Í spilaranum hér að neðan má sjá hvernig var umhorfs á Hrafnistu í Hafnarfirði í dag þegar íbúar á hjúkrunarheimilinu fögnuðu aldarafmæli Attenborough sem var sleginn til riddaratignar í annað sinn árið 2022. Fyrst hlaut hann riddaratitil árið 1985. Einnig má sjá svipmyndir úr ferli Attenborough.
Í síðasta mánuði komu kvenkyns íbúar Hrafnistu saman til að fagna afmæli Elísabetar Bretadrottningar heitinnar sem hefði þá orðið hundrað ára. Nú var komið að körlunum og ekki verra að fagna hinum goðsagnakennda náttúrufræðingi og fjölmiðlamanni sem hefur líkt og margir íbúar Hrafnistu vissulega lifað tímana tvenna.
Attenborough hefur fyrir löngu komið sér rækilega fyrir í hjörtum landsmanna með náttúrulífsþáttum sínum og kvikmyndum. Hann varð ungur hugfanginn af náttúrunni og á að baki 70 ára feril sem fjölmiðlamaður.
Flestir kannast við þætti á borð við Jörðin og Lífið á jörðinni. Fáir hafa lagt jafnmikið á vogarskálar náttúruverndar og Attenborough.
Afmæli hans er fagnað víða um heim með alls konar viðburðum en í tilefni þessa sendi Attenborough frá sér talskilaboð þar sem hann þakkaði aðdáendum sínum fyrir.
„Ég taldi öllu heldur að afmælisfögnuður minn myndi fara fram með hljóðlátum hætti en svo virðist sem mörg ykkar hafið haft aðrar hugmyndir,“ sagði Attenborough kíminn í skilaboðum sínum.
Afmælisfögnuður fer fram í Royal Albert Hall í Lundúnum í kvöld en þar mun Sigur Rós stíga á svið til að hylla afmælisbarnið.
Íslendingur verður einnig á meðal gesta en það er Ingibjörg Þórðardóttir, fyrrverandi ritstjóri hjá CNN og BBC, sem vann að kvikmyndinni Hafinu (e. Ocean) með Attenborough sem kom út á síðasta ári.
„Ég er mjög spennt. Mér finnst ég mjög heppin að geta farið og haldið upp á hundrað ára afmæli með honum í Royal Albert Hall í kvöld. Þetta er náttúrulega bara mikill heiður. 80 árum seinna er hann ennþá að berjast fyrir því sem honum finnst rétt í náttúruvernd þannig að hann er bara einstök persóna og eins og ég segi mikill heiður að fá að halda upp á þetta með honum í kvöld.“
Ingibjörg sá Attenborough í fyrsta skipti á frumsýningu Hafsins á síðasta ári en fékk ekki tækifæri til að ræða við hann. Henni finnst ekki líklegt að hún nái að taka í spaðann á honum í kvöld.
„Ég veit það ekki, þetta eru nú fleiri þúsund manns sem geta komið inn í hérna Royal Albert Hall og svo eru líka beinar útsendingar hjá BBC þannig að það verður örugglega svona ákveðin stjórn á því hvað fólk getur gert. Ég var náttúrulega með honum líka þegar það var frumsýningin á Ocean og þá kom hann nú eiginlega bara inn og fór eiginlega út strax aftur. Þegar maður er orðinn hundrað ára þá hefur maður líka bara rétt á að gera það.“
„Ég hef náttúrulega unnið mikið með fólki sem hefur unnið mjög náið með honum í fleiri, fleiri ár. Maður hefur heyrt alveg fullt af sögum um hvað hann sé frábær. Ekki bara með því að vera með þessa þætti sem hann hefur verið með og segja frá náttúrunni og öðru slíku heldur einnig sem persóna. Það er svo miklu meira á bak við það heldur en bara vitneskjan og það sem hann getur komið fram með. Það er líka frábært að vinna með honum, hann er ofsalega hæfileikaríkur og þægilegur í vinnu sem er ekkert oft þegar maður er orðinn svona stórstjarna eins og hann er orðinn, þá er það ekkert endilega gefið.“