Breski fatahönnuðurinn, fyrirsætan og fyrrverandi raunveruleikastjarnan Jake Hall er látinn, aðeins 35 ára að aldri. Hann lést af sárum sínum eftir að hafa hlotið höfuðáverka á Mallorca þar sem hann var í fríi. Lögregla telur hann hafa barið höfði sínu í gegnum glerhurð í ölæði.
The Guardian
greinir frá andláti Hall.
Hall er þekktastur fyrir að leika í seríum 15 til 17 af bresku raunveruleikaþáttunum The Only Way Is Essex frá 2015 til 2016. Á yngri árum spilaði hann knattspyrnu með Grays Athletic og Boston United en á fullorðinsárum beindi hann sjónum sínum að tísku, starfaði sem fyrirsæta og stofnaði fatalínurnar Prevu Studio og By Jake Hall.
Lögreglan á Spáni var kölluð á vettvang um hálf átta á miðvikudagsmorgun en Hall var þá þegar meðvitundarlaus með höfuðáverka af völdum glerbrota. Þjóðvarðaliðið á svæðinu rannsakar andlátið sem virðist hafa verið af slysförum. Rætt hefur verið við fjóra karlmenn og tvær konur sem dvöldu í húsinu en enginn verið handtekinn.
Hall hafði verið staddur á Mallorca með fjölskyldu sinni og deilt fjölmörgum myndum og myndböndum af fríinu í aðdraganda andlátsins. Hall dvaldi löngum stundum á eyjunni og átti þar annað heimili.
Hall lætur eftir sig dótturina River sem hann eignaðist 2018 með fyrrverandi kærustu sinni, albönsku fyrirsætunni Misse Beqiri en hún er þekktust fyrir að hafa leikið í raunveruleikaþáttunum Ladies of London: The New Reign (2014) og The Real Housewives of Cheshire (2015).