„Enginn nema ég þekkir þessa Ragnhildi 

„Því gleði er ekkert feik,“ segir Ragnhildur Gísladóttir tónlistarkona. Sem mælir með því að við einfaldlega klæðum okkur í gleðina. Svona eins og við séum að klæða okkur í buxur. Eða einhverja aðra flík.
„Það er magnað að klæða sig í gleði. Því gleði fylgir svo mikil sátt. Gleði er svo mikil ást,“ segir Ragnhildur og brosir brosinu blíða.
Gleði fylgir líka mikil gnægð. Ekki gnægð af einhverjum hlutum sem þú telur þig þurfa, heldur gnægð í merkingunni að vera sátt í okkar eigin skinni.
Að trúa því að lífið er töfrum gætt og að heppnin sé með þér.“
Ragnhildur talar líka um innri friðinn sem fylgir sáttinni. Friðinn sem við þurfum að ræða oftar um. Frekar en að sætta okkur við mótsagnir sem svo víða sjást í samfélögum nútímans.
„Það hljómar til dæmis furðulega að sætta sig við það að hér sé verið að byggja risastóran spítala í þeirri von um að fylla hann síðar af sjúklingum,“ segir Ragnhildur og bendir þar með á mótsögninni sem felst í einni og sömu setningunni.
„Nema við breytum honum í fallegan skóla. Skóla í lífsleikni, sjálfbærni og heilun.“
Óvægna, dómharða röddin innra með okkur berst líka í tal. Þar sem Ragnhildur gefur okkur góð ráð og miðlar af sinni eigin reynslu.
„Þegar allt kemur til alls vilja allir það sama. Enginn er undanþeginn,“ segir Ragnhildur og bætir við:
„Það vilja einfaldlega allir vera hamingjusamir.“
Leyniskilaboðin sem fylgja kerti til styrktar Menntunarsjóði Mæðrastyrksnefndar í ár eru að þessu sinni valin af Ragnhildi Gísladóttur, eða Röggu Gísla eins og við þekkjum hana.
Skilaboðin sjást þegar kveikt er á kertinu en þau eru í ár:
Veljum frið - Veljum gleði.
„Það fylgir þessu verkefni svo mikill heiður,“ segir Ragga einlæg.
Við þekkjum hana öll. Höfum sungið með henni: Sísi fríkar út, Hvað er svona merkilegt við það … eða Ég er fegurðardrottning…
Þetta er röddin sem virðist ná hæstu hæðum.
Konan sem hefur þorað að fara sínar eigin leiðir. Vera hún sjálf.
Söngkona, tónskáld, brautryðjandi í íslensku tónlistarlífi, Fálkaorðuhafi og borgarlistamaður.
En hversu vel þekkjum við hana?
Og getur verið að við þekkjum hana ekkert svo vel?
Í kynningarmyndbandi um kertasöluna í ár segir Ragga til dæmis:
„Enginn nema ég þekkir þessa Ragnhildi
og það getur enginn tekið ábyrgð á mér nema ég.“
Ragnhildur-in sem Ragga er að vísa til þarna er nefnilega sjálfið hennar. Þetta stóra SJÁLF. Sem Ragga lýsir svona:
„Rétt aftan við hjartastöðina mína er hólf sem ég kalla mitt heilaga sjálf. Þar er kvika mín og kjarni. Ég leita stundum þangað til að hvetja mig og efla.“
Það er eitthvað svo notalegt við að sitja í spjalli með Röggu. Upplifa róna og kyrrðina sem henni fylgir og heyra hana tala um mikilvægi þess að heyra í okkur sjálfum.
Svona eins og hún lumi á einhverri uppskrift sem allan heiminn langar til að kunna.
Hvernig getum við hin lært að heyra í sjálfum okkur?
„Við heyrum ekki í sjálfum okkur nema í ró. Þessi ró þarf svo sem ekki að fela það í sér að við sitjum kyrr og gerum ekki neitt. Við getum upplifað mikla ró við það að leika við börn til dæmis eða gera ýmislegt annað.“
Ragga segir vegferðina að innri friði hvergi geta hafist nema hjá okkur sjálfum.
„Það er í raun magnað hvað maður getur gert mikið sjálfur. Með því að taka ábyrgð á sjálfum sér og sinni vegferð. Að finna þennan innri frið sem allir vilja finna er þó hvorki auðvelt né verkefni sem klárast.“
Staðreyndin sé hins vegar sú að í dagsins amstri verði svo margt annað ofan á. Sýnin að hamingjunni glatist auðveldlega og ekki hjálpi til þessi óvægna rödd sem sjálfið okkar heyrir hið innra alla daga.
Ég hef alveg glímt við þessa óvægnu rödd líka. Sem skammar okkur.
Öll munum við hversu erfitt okkur fannst sem börn að vera skömmuð, frekar en að fá tilsögn.
Við höldum þessum skömmum áfram sjálf, nema okkur takist að hreinsa þessa dómhörðu rödd í burtu.“
Ragga segir góða leið til dæmis vera að nota falleg orð. Það sé æfing sem þurfi að iðka reglulega og líta á eins og hverja aðra þjálfun.
„Ég æfi mig í að tala fallega til mín og bið sjálfa mig að treysta mér og vinna með mér. Mér finnst gott að nota orðið friður því að hann vill búa í öllum heimsins hjörtum. Það sama á við um orðið gleði sem felur í sér sátt, samvinnu, gnægð, ást, heppni, töfra og kraftaverk. Þessi orð eru mögnuð verkfæri,“ segir Ragga og bætir við:
„Stundum vel ég að umvefja manninn minn með þeim, börnin mín, vini, heilsuna, Ísland, jörðina, vinnuna mína og bara allt sem er mér mikilvægt. Allar frumur líkama míns og andrúmsloftið í kringum mig nærast fallega þegar ég vel að nota þessi orð, friður og gleði.“
Og talandi um frið, segir Ragga orðið frið helst þurfa að vera notað mun oftar. Ekki síst af stjórnmálafólki.
„Því að þau þurfa að endurtaka orðið friður sem mest, svo merking og styrkur orðsins nái að setjast í frumur mannkynsins. Þá fyrst verður friður mikilvægari en eyðilegging og átök.“
Ragga talar líka um það hversu miklir þrælar fólk getur auðveldlega orðið í samtímanum.
„Það er erfitt að vera háð auglýsingum sem eru stanslaust að segja þér hver þú átt að vera eða hvað þú átt að gera. Auglýsingar geta verið svakalega sterkt afl og það getur verið mjög stressandi fyrir fólk að vera alltaf að reyna að standast einhverja ímynd. Það kallar á mikið hugrekki að þora að sleppa og að þora að vera.“
Ragga stundar hugleiðslu og mælir með henni.
„Árið 2013 fann ég leiðbeinanda sem hefur kennt mér mikið. Og farið með mig víða því með honum hef ég lært að hugleiða þannig að ég ferðast meira að segja út í geim,“ segir Ragga og útskýrir að geimferðir séu reyndar óskaplega skemmtilegar.
Um hugleiðslur segir Ragga:
„Maður þarf að æfa sig í hugleiðslu og læra að slaka á öllum líkamanum. Það getum við til dæmis gert með því að sitja í stól í rólegheitunum í tíu mínútur. Hugleiðslunni fylgir ákveðin ró og þegar þú ert búin að ná tökum á henni verður hún partur af lífinu og gerir þér kleift að sækja þessa ró hvar sem er og hvenær sem er.“
Ragga segir eitt trixið sem virkar vel vera að slaka sérstaklega á augnlokunum. Það eitt og sér fái allan líkamann til að slaka, hvort sem augun eru opin eða lokuð.
„Eftir nokkur skipti í svona slökun áttar þú þig á því hvernig allt er í flæði í kringum þig. Sjálfið þitt, áran þín. Þú tengir þig við ljósið sem þú getur í raun kallað sólina eða sólargeisla. Og finnur hvernig sú tenging tengir þig alla leið að miðju jarðar,“ segir Ragga og bætir við:
Það er mikilvægt í hugleiðslunni að setja sig í einhvers konar „sturtu“ og einfaldlega skola burt því sem þú hefur ekkert að gera með lengur.
Eins og vondar minningar og reynsla. Að setja það allt á færiband sem fer með það í endurvinnslu einhvers staðar á góðum stað í alheiminum.
Þetta er svolítið eins og að búa til góða moltu.“
Ragga segir að auðvitað náist ekki fullkominn árangur strax.
„En því oftar sem þú hugleiðir, því léttara verður það og meira pláss til fyrir það góða,“ segir Ragga og bætir við:
„Ef við náum að bera fallega virðingu fyrir okkur sjálfum og sýna okkur elsku, þá getum við heilað jörðina.“
