Jenner segist hafa veikst af Ozempic

Athafnakonan Kris Jenner segist hafa orðið veik af notkun þyngdarstjórnunarlyfsins Ozempic. Hún hafi í kjölfarið farið að sprauta sig með annars konar peptíðum samhliða því að neyta lýsis og ómega-3-fitusýra.
Jenner og dætur hennar hafa líkt og margir aðrir í Hollywood farið ýmsar leiðir til að halda sér ungum og mjóum, má þar helst nefna ógrynni lýtaaðgerða til að breyta andlitum sínum og líkamsbyggingu. Jenner vakti mikla athygli í fyrra eftir að hafa farið í umfangsmikla lýtaaðgerð á andliti sínu.
Kris Jenner var í vikunni gestur í hlaðvarpinu SHE MD, sem læknirinn Thais Aliabadi og heilsugúrúinn Mary Alice Haney halda úti, og ræddi þær um heilsu sína, lyfjanotkun og útlit.
Þar sagðist Jenner hafa prófað þyngdarstjórnunarlyfið Ozempic en ekki fílað það. „Ég prófaði það einu sinni þegar enginn vissi hvað það var og varð virkilega veik af því,“ sagði hún í hlaðvarpinu.
Meðan hún var á lyfinu hafi henni liðið eins og hún gæti ekki unnið vegna ógleði og því ákveðið, í samráði við sérfræðing sinn í þessum málum, að prófa eitthvað annað.
„Ég uppgötvaði að peptíð-sprautur virkuðu mjög vel fyrir mig og svo fylgi ég því eftir með bætiefnum,“ sagði hún. Þess má geta að þyngdarstjórnunarlyf á borð við Ozempic og Wegovy eru í raun peptíð, það er þau innihalda semaglútíð í flokki glúkagonlík-peptíðs-1.
Sprautanleg peptíð hafa verið mikið til umræðu upp á síðkastið en um er að ræða stuttar lengjur amínósýra sem tengjast saman með peptíðsýrum og virka sem boðefni, hormón eða sem hluti af stærra próteini. Notkun ólöglegra peptíða hefur færst sérstaklega í aukana og hafa þau mismunandi virkni eftir tegundum.
Til viðbótar við peptíðin hafi hún byrjað að neyta bæði lýsis og ómega-3 fitusýra. „Það var algjör leikbreytir,“ sagði Jenner í viðtalinu. „Það gaf mér nokkra aukalega klukkutíma á nóttu því ég vakna svo snemma.“
Notkun á kolólöglegu efni sem fólk sprautar sig með til að fá brúnni húðlit hefur aukist að sögn húðlæknis. Nýrnabilun og heilabjúgur eru á meðal aukaverkanna og dæmi eru um að foreldrar kaupi efnið fyrir börn sín og jafnvel vini þeirra.
Una Emilsdóttir, sérnámslæknir í atvinnu- og umhverfislæknisfræði, segir alvarlegt að ungt fólk sprauti sig með ólöglegu peptíði. Þó svo að efnin geti haft einhver jákvæð áhrif sé of lítið vitað um áhrifin á líkamann í heild. Dæmi séu um að flutt séu inn eitruð peptíð. Þeir geti valdið hraðari vexti krabbameins og afmyndun beina í andliti.