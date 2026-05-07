Ari Edwald segir að umtalað mál úr fortíð hans hafi ekki þvælst fyrir honum í kosningabaráttunni fyrir Miðflokkinn í Reykjavík, hann einblíni á það sem sé fyrir framan hann. Ari segir velgengni sína á Tik-Tok að þakka ungum mönnum og segist nota orð við þá sem hann skilji ekki sjálfur.
Ari ræddi málin í nýjasta þætti skemmtiþáttarins Af vængjum fram, þangað sem frambjóðendur til borgarstjórnar mæta og gæða sér á eldsterkum kjúklingavængjum milli þess sem þeir svara krefjandi spurningum oft á léttari nótum. Þangað mætti hann ásamt Sönnu Magdalenu Mörtudóttur oddvita Vinstrisins í Reykjavík.
Í þættinum berst talið að því hvernig sé að vera opinber persóna, verða oddviti þegar gömul mál úr fortíðinni eru rifjuð upp. Ari hefur komið víða við, verið forstjóri 365 miðla og Mjólkursamsölunnar svo fátt eitt sé nefnt. 2022 var honum vikið frá störfum sem forstjóri Íseyjar útflutnings eftir ásakanir í máli sem kennt var við Vitalíu Lazarev. Rannsókn málsins var síðar felld niður. Ari segir það mál ekkert hafa verið rifjað upp í kosningabaráttunni nú utan eins viðtals í febrúar.
„Og ég gaf hreinskilin svör um það og hvernig því er lokið. Ég leitaði sjálfur til yfirvalda á sínum tíma með það mál, það fékk sinn farveg og lokaniðurstöðu. Síðan eru liðin þrjú ár, hvað að verða sex ár frá þessum atvikum sem þú vísar til. Ég gæti alveg rætt þau í þaula og það kæmi vel út fyrir mig að gera endanlega hreint og í smáatriðum um það allt saman. Ástæðan fyrir því að ég geri það ekki er bara að ég vil ekki dvelja við það því þá er ég enn að verja huganum og tímanum þar í staðinn fyrir að horfa fram fyrir mig. En þetta hefur ekki heldur verið neitt að þvælast fyrir.“
Ari hefur farið mikinn í kosningabaráttunni á samfélagsmiðlum. Sérstaklega hefur hann verið öflugur á Tik-Tok, gert fjölda myndbanda sem mörg hver hafa slegið í gegn, líkt og þegar hann rúntaði um Austurstræti í miðborg Reykjavíkur.
Af hverju ertu svona góður á Tik-Tok?
„Það er nú bara að hitta réttu mennina sko, sem kunna þetta. Ég er farinn að nota orð til þeirra sem ég veit ekki hvað þýða. Ég er búinn að spyrja þá og þeir svara mér ekki þannig ég er farinn að nota þau bara þegar ég tala við þá: Þetta er nú meiri boomer-inn hjá þér segi ég en þeir hafa aldrei sagt mér hvað þeir meina þegar þeir segja mér að eitthvað sé boomer, bara dæmi.“
Alla þætti í þessari seríu Af vængjum fram má horfa á á myndbandsvef Vísis og á Sýn+. Þættirnir eru sýndir í línulegri dagskrá á Sýn á sunnudagskvöldum klukkan 19:10. Næsti þáttur verður frumsýndur á föstudagsmorgun á Vísi.
Sanna Magdalena Mörtudóttir hét eitt sinn Díana Magdalena Mörtudóttir en ákvað að breyta um nafn. Eitt sinn furðaði kjósandi sig á því að hún kæmi ekki fram undir réttu nafni en í ljós kom að Íslendingabók hafði aldrei uppfært skráningu nafns hennar.
Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins segir eitt það vandræðalegasta sem hún hafi þurft að gera í vinnunni hafi verið að stöðva ástarleiki íbúa á Hrafnistu sem var að jafna sig á mjaðmaaðgerð.
Kristinn Jón Ólafsson oddviti Pírata í borgarstjórnarkosningum varð eitt sinn fyrir því óláni að drekka óvart áfengan drykk en Kristinn drekkur ekki áfengi. Óafvitandi keyrði bíl með drykkinn í hendi og skellti sér síðan í útihlaup sem fór ekkert sérstaklega vel.
Guðmundur Ingi Þóroddsson oddviti Flokks fólksins segir margar drottningar í flokknum aðspurður hvers vegna hann hafi ekki mætt í Silfrið í Ríkisútvarpinu á dögunum. Hann segist mæta í öll viðtöl sem þjóni markmiðum framboðsins, Heimir Már Pétursson kosningastjóri flokksins sé toppmaður þó hann geti við fyrstu sýn virst ógnvekjandi.