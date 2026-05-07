Með eina þriggja mánaða í vinnunni

Ungt par sem tók nýlega við rekstri veitingastaðarins á Skriðuklaustri býður upp á strangheiðarlegan íslenskan mat og segir móttökurnar hafa verið vonum framar. Þriggja mánaða dóttirin sem mætir með þeim á vaktina unir sér vel.
Á Skriðuklaustri í Fljótsdalshreppi er lítill veitingastaður sem nefnist Klausturkaffi en á síðasta ári fagnaði hann tuttugu og fimm ára afmæli.
Elísabet Þorsteinsdóttir hafði frá stofnun þar til um síðustu áramótin rekið staðinn en þá tóku þau Haukur Steinn Fanneyjarson og Daniela Yolanda Melara Lara við honum. Fyrstu gestirnir mættu svo til þeirra í apríl.„Við höfum fengið mjög góðar móttökur og þetta hefur verið mjög skemmtilegt og krefjandi verkefni,“ segir Haukur Steinn.
Bæði þekkja svæðið vel en þegar Daniela flutti hingað til lands frá Hondúras á grunnskólaaldri flutti hún austur en Haukur er úr Neskaupstað. Hann flutti svo þaðan suður til að læra kokkinn og var að vinna á La Primavera þegar hann útskrifaðist.
Þegar auglýst var eftir fólki til að taka við staðnum fannst þeim það báðum fullkomið tækifæri.
„Ég var að klára lögfræðinám og ákvað að taka restina í fjarnám. Við eigum fjölskyldur hérna fyrir austan,“ segir Daniela og bætir við að það sé gott að vera komin aftur heim.
Á hádegishlaðborðinu hjá þeim er jafnan margt í boði.
„Við bara reynum að vera með strangheiðarlegan mat hérna, eins íslenskan mat og hægt er að hafa. Það hefur komið mér á óvart hvað það hefur fengið góðar móttökur, eins og hjá ferðamönnunum til dæmis. Að fá kjöt í karrí og plokkfisk og svona. Það eru allir rosalega ánægðir með það.“