Nú er brúðkaupstímabilið fram undan og Vala Matt ákvað að skoða hvaða kjólar, brúðarkjólar, eru vinsælastir og þar kom ýmislegt óvænt í ljós. Það er alltaf gaman að skoða ævintýralega og flotta og stundum jafnvel mjög dramatíska brúðarkjóla.
Erlendis eru nokkrir kjólar heimsþekktir á heimsþekktum konum, prinsessum og stjörnum. En hvernig brúðarkjólar eru vinsælastir á Íslandi? Hvernig brúðarkjól vill hin íslenska brúður? Vala fór í leiðangur og spjallaði við Ásdísi Gunnarsdóttur sem rekur Brúðarkjólaleiguna Loforð ásamt Írisi Hrönn Hreinsdóttur.
„Tískan er í fyrsta skipti í mörg ár orðin það sem við köllum ball gowns, sem eru stóru, stóru pilsin, það er rosa nýtt. Þó að það hafi verið áður þá er langur tími sem þær hafa alls ekki viljað það og eru allt í einu komnar alla leið þangað,“ segir Ásdís.
„Það var stelpa um daginn, kona, ung kona, að máta hjá ykkur og hún er búin að velja kjólinn. Hvernig kjóll er það sem hún var að ákveða að taka,?“ spyr Vala.
„Hún fór bara svolítið all in. Kom inn og hélt að hún vildi eitthvað sem er mjög algengt. En fór einhvern veginn í brúðarkjól sem kom henni, held ég, sjálfri svolítið á óvart. En ótrúlega skemmtilegt ferli. Ég ætla ekki að segja alveg svo ég vilji ekki eyðileggja fyrir henni þetta óvænta. En hún valdi sér alveg klikkaðslega fallegan kjól.“
Undanfarið hafa sniðin verið nokkuð látlaus.
„Það er búið að vera það svolítið lengi og ég myndi segja sérstaklega kannski bara hin íslenska brúður. Hún vill svolítið láta lítið fyrir sig fara, ekki einhvern veginn vera of mikið. En það er eins og hún sé að leyfa sér að taka meira pláss núna sem okkur finnst náttúrulega ótrúlega skemmtilegt. Við erum svolítið að sjá, eins og ég sagði áðan, að íslenska brúðurin er svolítið frábrugðin kannski öllum öðrum mörkuðum en við getum lýst henni svolítið sem blöndu af hinni skandinavísku brúður og síðan þessari amerísku. Það er kannski það sem er að breytast svolítið. Þá er ég að meina að þær fara í kannski þessa stærri kjóla, meira í gangi en kannski einfaldleikinn í efnunum á móti. Þannig að það er svolítið svona að ná þessu jafnvægi. Þannig að það sé mikið í gangi en ekki að fara yfir ákveðna línu.“
