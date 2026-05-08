Leiðir skilja ekki hjá Charlize Theron og Balta

Óskarsverðlaunaleikkonan Charlize Theron og brjálaði íslenski leikstjórinn, eins og hún lýsir Baltasar Kormáki, unnu svo vel saman við gerð Netflix-tryllisins Apex að þau hafa ákveðið að gera aðra mynd saman, Six Clean Kills, eftir samnefndri og óútkominni skáldsögu eftir Stan Parish.
Myndin verður gerð undir merkjum Universal Pictures og Baltasar mun auk þess að leikstýra Six Clean Kills koma að framleiðslunni ásamt Theron sem verður væntanlega í aðalhlutverki. Parish verður einnig meðal framleiðenda og ætlar sjálfur að vera með puttana í handritinu.Bransavefurinn Deadline greinir frá þessu og því að Theron hafi verið laustengd verkefninu um skeið en eftir ánægjulegt og farsælt samstarf þeirra Baltasars við gerð Apex hafi þau byrjað að skoða möguleika á frekari samvinnu.
Netflix frumsýndi Apex 24. apríl og þrátt fyrir nokkuð köflótta dóma hefur myndin notið mikilla vinsælda og velgengni. Hún náði toppi vinsældalista efnisveitunnar í 82 löndum og rauk þar á meðal vitaskuld lóðbeint í 1. sæti á Íslandi. Samkvæmt tölum frá Netflix er búið að horfa á hana 80 milljón sinnum.Theron hefur í viðtölum talað fjálglega um hversu áhrifarík reynsla það hafi verið að leika undir stjórn Baltasars sem hún lýsir sem brjáluðum íslenskum leikstjóra og hörðum húsbónda sem hafi greinilega verið hárrétti maðurinn til þess að gera Apex.
Ekkert er vitað um söguþráð Six Clean Kills enda hvílir mikil leynd yfir innihaldi hinnar óprentuðu skáldsögu Parish. Ekki liggur heldur fyrir hvenær Theron og íslenski brjálæðingurinn hefja tökur á myndinni enda bæði með mörg járn í eldinum.
Theron er við tökur á spennumyndinni Tyrant fyrir Amazon MGM Studios og Baltasar vinnur að gerð The Big Fix, fyrir Netflix, með Mark Wahlberg og Riz Ahmed í aðalhlutverkum, en í henni leiða Whalberg og Baltasar saman hesta sína í þriðja sinn en þeim varð vel til vina þegar þeir gerðu Contraband og 2 Guns saman.