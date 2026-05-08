Leiðir skilja ekki hjá Charlize Theron og Balta

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Charlize Theron og Baltasar Kormákur á frumsýningu Apex í New York í apríl. Þau hafa ákveðið að halda ánægju­legu sam­starfi sínu áfram með myndinni Six Clean Kills. STEPHANIE AUGELLO/GETTY

Óskars­verð­launa­leik­konan Charlize Theron og brjálaði ís­lenski leik­stjórinn, eins og hún lýsir Baltasar Kormáki, unnu svo vel saman við gerð Net­flix-tryllisins Apex að þau hafa ákveðið að gera aðra mynd saman, Six Clean Kills, eftir sam­nefndri og óút­kominni skáldsögu eftir Stan Parish.

Myndin verður gerð undir merkjum Uni­ver­sal Pictures og Baltasar mun auk þess að leikstýra Six Clean Kills koma að fram­leiðslunni ásamt Theron sem verður væntan­lega í aðal­hlut­verki. Parish verður einnig meðal fram­leiðenda og ætlar sjálfur að vera með puttana í hand­ritinu.

Bransa­vefurinn Deadline greinir frá þessu og því að Theron hafi verið laus­tengd verk­efninu um skeið en eftir ánægju­legt og farsælt sam­starf þeirra Baltasars við gerð Apex hafi þau byrjað að skoða mögu­leika á frekari sam­vinnu.

Net­flix frumsýndi Apex 24. apríl og þrátt fyrir nokkuð köflótta dóma hefur myndin notið mikilla vinsælda og vel­gengni. Hún náði toppi vinsælda­lista efnis­veitunnar í 82 löndum og rauk þar á meðal vita­skuld lóðbeint í 1. sæti á Ís­landi. Sam­kvæmt tölum frá Net­flix er búið að horfa á hana 80 milljón sinnum.

Theron hefur í viðtölum talað fjálg­lega um hversu áhrifarík reynsla það hafi verið að leika undir stjórn Baltasars sem hún lýsir sem brjáluðum ís­lenskum leik­stjóra og hörðum hús­bónda sem hafi greini­lega verið hárrétti maðurinn til þess að gera Apex.

Ekkert er vitað um söguþráð Six Clean Kills enda hvílir mikil leynd yfir inni­haldi hinnar óprentuðu skáldsögu Parish. Ekki liggur heldur fyrir hvenær Theron og ís­lenski brjálæðingurinn hefja tökur á myndinni enda bæði með mörg járn í eldinum.

Theron er við tökur á spennu­myndinni Tyrant fyrir Amazon MGM Stu­dios og Baltasar vinnur að gerð The Big Fix, fyrir Net­flix, með Mark Wa­hlberg og Riz Ah­med í aðal­hlut­verkum, en í henni leiða Whalberg og Baltasar saman hesta sína í þriðja sinn en þeim varð vel til vina þegar þeir gerðu Contra­band og 2 Guns saman.

