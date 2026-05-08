Reyndi við lúmskar Friends-spurningar

Sandra Björk Steinarsdóttir var þátttakandi í síðasta þætti af Spurningaspretti. Hún fór upp í tvö hundruð þúsund krónur en kláraði allar líflínurnar í því ferli.
Næsti flokkur var aftur á móti gamanþættirnir Friends sem margir ættu að kannast við.
Hún ákvað því að læsa ekki í 200 þúsund krónum og freistaði þess að komast upp í fjögur hundruð þúsund í Friends-flokknum og læsa þá.
Margir ættu að hafa gaman af því að sjá hana spreyta sig á Friends spurningum og sjá hvernig til tókst.
Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti. Spurningasprettur er annars aðgengilegur inni á Sýn+ í heild sinni.