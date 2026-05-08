Dineout-drottningin og fagurkerinn Inga Tinna Sigurðardóttir hefur fest kaup á glæsilegu einbýlishúsi við Dalprýði 13 í Garðabæ. Hún á helmingshlut í eigninni á móti föður sínum, Sigurði Páli Harðarsyni.
Inga Tinna seldi þakíbúð sína í byrjun árs í Borgartúni en nýja húsið við Dalprýði er 342 fermetrar að stærð. Ásett verð hússins var 350 milljónir íslenskra króna og keypti þau feðgin húsið af hjónunum Jóni Trausta Ólafssyni og Eddu Björk Kristjánsdóttur.
Inga Tinna er ein öflugasta athafnakona landsins, rekur Dineout og Sinna svo eitthvað sé nefnt. Inga Tinna á dóttur með handboltagoðsögninni Loga Geirssyni og opnaði sig meðal annars um tilfinningar sínar til kappans í október síðastliðnum.
Nýja húsið er í jaðri byggðar í enda Dalprýði, þar sem lóðin liggur að ósnertu hrauni. Þess er gætt að lóðin, sem er 821,8 fermetrar, falli vel að umhverfinu. Óheft útsýni yfir nyrsta hluta Garðahrauns allt til Bessastaða og sjávar þar sem sólsetrið og Snæfellsjökull njóta sín til fulls.
Húsið er sérlega glæsilegt, hannað af Pálmari Kristmundssyni arkitekt, með mikilli lofthæð í meginrýmum, glæsilegum póstalausum útsýnisgluggum og skjólsælum sólpöllum þar sem húsið myndar hálfhring um útisvæðið sem snýr til suðurs og heitum potti.
Sérstaklega er horft til staðsetningar, náttúru og umhverfis við hönnun hússins til að glæsilegt útsýnið njóti sín sem best. Húsið er byggt á þremur pöllum, sem tryggir að svefnrými eru mjög prívat en um leið með góðu aðgengi að sameiginlegum rýmum. Mikil lofthæð, gott pláss, mikil birta og glæsileg hönnun einkenna húsið, en innanhússhönnun var í höndum Sæju.