Þrír íslenskir keppendur í Skákfélagi Laufásborgar unnu til verðlauna á EM í skólaskák sem fór fram í Trogir í Króatíu á dögunum. Sautján börn í félaginu tóku þátt í mótinu.
Í skákfélagi leikskólans eru bæði núverandi og fyrrverandi nemendur skólans. Emilía Karin Arnarsdóttir vann til silfurverðlauna í stúlknaflokki, U7. Þeir Finnur Árnason og Lúkas Fells Lövenholdt fengu silfur- og bronsverðlaun í drengjaflokki, U7.
Leikskólinn Laufásborg hefur tekið þátt í Evrópu- og meistaramótinu frá árinu 2018 og fékk í ár sérstaka viðurkenningu frá Króatíska skáksambandinu fyrir góða liðsheild og ástríðu fyrir skákíþróttinni.
Mótið fór fram í Króatíu í ár og kepptu krakkar víðsvegar að frá Evrópu í öllum flokkum, upp í sautján ára. Mótið verður haldið í Tyrklandi á næsta ári og stefnir leikskólinn á að senda skáksveit til leiks, eins og undanfarin ár.
Kennarar í ferðinni voru Jensína Edda Hermannsdóttir leikskólastjóri, Omar Salama skák-kennari og Askur Jóhannsson skák-kennari.
Tugir barna á leikskólanum Laufásborg tefla skák á degi hverjum í skólanum. Fyrrverandi landsliðsþjálfari kvenna hefur veg og vanda af kennslunni. Kennari barnanna segir að skákin nýtist til að kenna stærðfræði og landafræði.
Leikskólabörn á Laufásborg safna fyrir ferð til Rúmeníu þar sem þau taka þátt í Evrópumeistaramóti í skák í lok mánaðarins. Listaverkauppboð fór fram á Eiðistorgi í dag til styrktar skákbörnunum sem eru fimm og sex ára.