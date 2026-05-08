Lífið

Ungir skák­snillingar á Laufásborg unnu til verð­launa á EM

Boði Logason skrifar
Emilía Karin lengst til hægri fékk silfurverðlaun í stúlknaflokki, U7. Hér er hún ásamt þeim Miu Stojanovic frá Króatíu sem fékk bronsverðlaun og Sophiu Kaliskami frá Grikklandi sem vann gullið.
Emilía Karin lengst til hægri fékk silfurverðlaun í stúlknaflokki, U7. Hér er hún ásamt þeim Miu Stojanovic frá Króatíu sem fékk bronsverðlaun og Sophiu Kaliskami frá Grikklandi sem vann gullið. Evrópska skáksambandið

Þrír íslenskir keppendur í Skákfélagi Laufásborgar unnu til verðlauna á EM í skólaskák sem fór fram í Trogir í Króatíu á dögunum. Sautján börn í félaginu tóku þátt í mótinu.

Í skákfélagi leikskólans eru bæði núverandi og fyrrverandi nemendur skólans. Emilía Karin Arnarsdóttir vann til silfurverðlauna í stúlknaflokki, U7. Þeir Finnur Árnason og Lúkas Fells Lövenholdt fengu silfur- og bronsverðlaun í drengjaflokki, U7. 

Finnur og Lúkas fengu silfur- og bronsverðlaun í drengjaflokki, U7. Hér eru þeir vinirnir ásamt Albert-Tudor Jacota frá Rúmeníu sem hreppti gullið.Evrópska skáksambandið

Leikskólinn Laufásborg hefur tekið þátt í Evrópu- og meistaramótinu frá árinu 2018 og fékk í ár sérstaka viðurkenningu frá Króatíska skáksambandinu fyrir góða liðsheild og ástríðu fyrir skákíþróttinni.

Mótið fór fram í Króatíu í ár og kepptu krakkar víðsvegar að frá Evrópu í öllum flokkum, upp í sautján ára. Mótið verður haldið í Tyrklandi á næsta ári og stefnir leikskólinn á að senda skáksveit til leiks, eins og undanfarin ár.

Omar Salama skák-kennari á Laufásborg tekur hér við viðurkenningu úr höndum forseta skáksambands Króatíu, Branimir Jukic.Evrópska skáksambandið

Kennarar í ferðinni voru Jensína Edda Hermannsdóttir leikskólastjóri, Omar Salama skák-kennari og Askur Jóhannsson skák-kennari.

Skák Leikskólar

Tengdar fréttir

Leikskólasveit tefldi á móti grunnskólasveita í fyrsta sinn

Tugir barna á leikskólanum Laufásborg tefla skák á degi hverjum í skólanum. Fyrrverandi landsliðsþjálfari kvenna hefur veg og vanda af kennslunni. Kennari barnanna segir að skákin nýtist til að kenna stærðfræði og landafræði.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.