Sakaðir um ó­lög­legar upp­tökur

Valur Páll Eiríksson skrifar
Middlesbrough fagnar marki gegn Southampton fyrr í vetur. Trevor Wilkinson/MI News/NurPhoto via Getty Images

Middlesbrough hefur kvartað formlega undan Southampton vegna ásakana um að teymi síðarnefnda liðsins hafi staðið að ólöglegum upptökum á æfingasvæði Middlesbrough í gær.

Middlesbrough tekur á móti Southampton á Riverside í fyrri undanúrslitaleik liðanna í umspili um sæti í ensku úrvalsdeildinni á morgun. Þau mætast öðru sinni á St. Mary's á suðurströndinni á þiðjudag.

Sæti í ensku úrvalsdeildinni er undir, og með því um 200 milljónir punda í tekjur. Sigurlið einvígisins mætir annað hvort Millwall eða Hull í úrslitum á Wembley um sæti á meðal þeirra bestu.

Middlesbrough skilaði inn formlegri kvörtun til enska knattspyrnusambandsins vegna meintra upptaka Southampton á æfingu liðsins í gær.

Maður, sem talið er að sé hluti af starfsteymi Southampton, hafi sést við æfingasvæði Middlesbrough í gærmorgun. Starfsmenn Middlesbrough hafi ætlað að taka hann tali en sá hafi hlaupið á brott. Atvikið sé til á upptöku öryggismyndavéla.

Maðurinn á að hafa stundað upptökur á síma sinn en Kim Hellberg, þjálfari Boro, sá hann útundan sér og starfsmaður Middlesbrough sendur á vettvang.

Enska deildarkeppnin, EFL, er með atvikið til rannsóknar og hefur haft samband við Southampton vegna málsins.

