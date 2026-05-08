Englendingar gengu að kjörborðinu í gær þegar sveitarstjórnarkosningar fóru fram í landinu þar sem töluverðar breytingar virðast vera í farvatninu.
Enn er aðeins búið að telja tiltölulega lítinn hluta atkvæða en þó er ljóst að Reform, flokkur Nigel Farage er að bæta mjög miklu fylgi við sig og fjölga sveitarstjórnarmönnum. Á sama tíma virðist Verkamannaflokkurinn vera að tapa stórt og sömu sögu er raunar að segja af breska Íhaldsflokknum.
Græningja sækja einnig í sig veðrið en þó ekkert í líkingu við sókn Reform. Eins og staðan er nú hefur Verkamannaflokkurinn misst meirihlutann í átta sveitarstjórnum og Reform hefur bætt við sig rúmlega 300 sætum víðsvegar um landið. En eins og áður sagði á eftir að telja stærsta hluta atkvæðamagnsins.
Skotar og Walesverjar gengu einnig til kosninga í gær og er búist við að Verkamannaflokkurinn tapi meirihluta sínum á velska þinginu, meirihluta sem flokkurinn hefur haldið í tuttugu og sjö ár. Þar talning þó ekki hafin enn þótt kosningarnar hafi farið fram í gær.
Tapi Verkamannaflokksins hafði verið spáð í aðdraganda kosninganna og talið er víst að þrýstingurinn á Keir Starmer forsætisráðherra til að segja af sér aukist nú enn frekar.