Michael Carrick viðurkennir að það sé mikilvægt að fá á hreint hvort hann verði áfram þjálfari Manchester United á næstu leiktíð, eins og flest bendir þó til, en kveðst rólegur yfir stöðunni.
Carrick tók við United-liðinu þegar Rúben Amorim var rekinn í janúar, til að stýra því út leiktíðina.
Þó að þrjár umferðir séu eftir er United þegar búið að tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu, og sigur gegn Sunderland á morgun færi langt með að tryggja liðinu 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, eftir sigra gegn Liverpool, Brentford og Chelsea í síðustu leikjum.
Enskir miðlar segja að búist sé við því að Carrick verði boðinn langtímasamningur hjá United og hann viðurkenndi á blaðamannafundi í gær að mikilvægt væri að fá málin á hreint sem fyrst, áður en baráttan á félagsskiptamarkaðnum fer svo í gang í sumar.
„Það er mikilvægt að hlutirnir séu skýrir. Við höfum endað vel, komið okkur í góða stöðu og varðandi hlutverk mitt og hvernig það lítur út í framtíðinni, þá held ég að þetta sé bara eðlilegur tímapunktur. Það var alltaf talað um þetta undir lok tímabilsins, ef ekki í lok tímabilsins,“ sagði Carrick þegar hann svaraði blaðamönnum í gær.
Undir hans stjórn hefur United unnið 10 af 14 deildarleikjum og safnað fleiri stigum en nokkurt annað lið i ensku úrvalsdeildinni. Þá virðist Carrick njóta mikilla vinsælda hjá leikmönnum United.
„Á þessu stigi snýst þetta bara um að koma strákunum í stöðu til að klára tímabilið vel og svo, eins og ég hef sagt allan tímann, er ég rólegur yfir þessu. Þetta mun skýrast þegar það á að skýrast. Þetta er ekki í mínum höndum, svo við sjáum bara til hvað gerist,“ sagði Carrick.