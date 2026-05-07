Flugvöllurinn, flugið og flokkarnir er yfirskrift fundar sem hófst nú síðdegis á Hótel Loftleiðum á vegum Flugmálafélags Íslands. Þar voru fulltrúa allra framboða spurðir um afstöðuna sína til flugvallarins.
Í fréttum Sýnar mátti heyra nokkur svör en hjá fulltrúum flestra var línan sú að á meðan ekki fyndist annar jafngóður eða betri staður ætti flugvöllurinn að vera áfram í Vatnsmýri.
Fulltrúi Pírata, Unnar Þór Sæmundsson, birtist sem ákafasti andstæðingur flugvallarins, hann vildi loka vellinum sem fyrst. Fulltrúi Vinstrisins, Líf Magneudóttir, lýsti sömuleiðis andstöðu við flugvöllinn, taldi ekki fullreynt með Hvassahraun en vildi annars flytja innanlandsflugið til Keflavíkur.
Reykjavíkurflugvöllur fékk einnig ástarjátningu, eins og heyra má hér:
„Ég elska þennan flugvöll. Ég elska hann og ég segi það við hvern þann sem vill heyra: Ég elska þennan flugvöll,“ sagði Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins, og bætti við:
„Mér finnst ég oft vera svolítið stödd í leikhúsi fáránleikans þegar kemur að flugvellinum hérna í Vatnsmýrinni. Vegna þess að ég veit ekki um neinn flokk sem hefur opinberlega sagt á Alþingi að þau vilji splæsa í nýjan flugvöll,“ sagði Ragnhildur Alda.
„Stefna Miðflokksins í málefnum flugvallarins er alveg skýr. Þessi flugvöllur verður ekki lagður niður nema annar innanlandsflugvöllur verði byggður áður. Og verður að hafa verið byggður áður en að tilveru þessa flugvallar gæti verið teflt í tvísýnu,“ sagði Ari Edwald, oddviti Miðflokksins.
Margir biðu spenntir eftir að heyra svör Péturs Marteinssonar, oddvita Samfylkingarinnar.
„Hins vegar er flugvöllurinn ekkert að fara. Þetta er ekki kosningamál núna, það er ekki búið að finna annan stað,“ sagði Pétur.
„Hins vegar finnst mér að við eigum að halda áfram að leita til framtíðar. Þetta mun hins vegar ekkert gerast á næstunni. Á meðan flugvöllurinn er hér þá erum við að passa upp á hann,“ sagði Pétur.
„Flugvöllurinn er þar sem hann er og er ekki að fara neitt. Það er útséð um Hvassahraun og ríkisstjórnin hefur engin áform um að byggja flugvöll þar, það birtist bara í fjármálaáætlun,“ sagði Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins.
Nær ekkert hefur verið minnst á flugvöllinn í kosningabaráttunni. Hins vegar liggur fyrir að gildandi aðalskipulag Reykjavíkur gerir ráð fyrir að honum verði lokað árið 2032.
