Kjarnorkuknúinn bandarískur kafbátur verður í þjónustuheimsókn við Ísland í dag. Varðskipið Þór mun fylgja kafbátnum við Reykjanes og munu þar fara fram áhafnaskipti og önnur þjónusta við kafbátinn, sem ber nafnið USS Oregon.
Þetta er í níunda sinn sem kjarnorkuknúinn kafbátur bandaríska sjóhersins kemur í þjónustuheimsókn til Íslands frá því tilkynnt var í apríl 2023 að slíkar heimsóknir yrðu heimilaðar.
USS Oregon er orrustukafbátur af Virginia-gerð. Slíkir kafbátar bera ekki kjarnorkuvopn en eru kjarnorkuknúnir. Kafbátarnir eru meðal þeirra háþróuðustu í eigu Bandaríkjamanna en 24 slíkir hafa verið teknir í notkun af sjóhernum.
Oregon var sjósettur árið 2020 og tekinn í notkun árið 2022.
Á vef Stjórnarráðsins segir að heimsóknin sé „á ábyrgð utanríkisráðuneytisins en Landhelgisgæsla Íslands leiðir framkvæmd hennar í nánu samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra, Geislavarnir ríkisins og sóttvarnarlækni í samræmi við settar verklagsreglur. Vel hefur tekist til með undirbúning og framkvæmd heimsóknanna þökk sé þéttu samstarfi og samráði hlutaðeigandi stofnana innanlands og góðu samstarfi við bandaríska sjóherinn.“
Skipstjóri kafbáts segir það skipta sköpum að geta lagt að bryggju við Ísland við þjónustuheimsókn. Það gerðist í fyrsta sinn í dag við Grundartanga en Hæstsetti aðmíráll bandaríska sjóhersins í Evrópu segir rússneska kafbáta hafa sést víða í Norður-Atlantshafi undanfarið.
Bandaríski kjarnorkukafbáturinn USS Newport News kemur í höfn á Grundartanga í Hvalfirði í dag. Er þetta í fyrsta sinn sem bandarískur kafbátur í þjónustuheimsókn leggur að bryggju á Íslandi.
Kjarnorkuknúinn bandarískur kafbátur verður í þjónustuheimsókn í íslensku landhelginni í dag og næstu daga þar sem fram fara áhafnaskipti og önnur þjónusta við kafbátinn.