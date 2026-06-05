Innlent

Kjarnorkuknúinn kaf­bátur í þjónustuheimsókn

Samúel Karl Ólason skrifar
USS Oregon (SSN-793) á siglingu.
USS Oregon (SSN-793) á siglingu. Sjóher Bandaríkjanna/Wesley Towner

Kjarnorkuknúinn bandarískur kafbátur verður í þjónustuheimsókn við Ísland í dag. Varðskipið Þór mun fylgja kafbátnum við Reykjanes og munu þar fara fram áhafnaskipti og önnur þjónusta við kafbátinn, sem ber nafnið USS Oregon.

Þetta er í níunda sinn sem kjarnorkuknúinn kafbátur bandaríska sjóhersins kemur í þjónustuheimsókn til Íslands frá því tilkynnt var í apríl 2023 að slíkar heimsóknir yrðu heimilaðar.

USS Oregon er orrustukafbátur af Virginia-gerð. Slíkir kafbátar bera ekki kjarnorkuvopn en eru kjarnorkuknúnir. Kafbátarnir eru meðal þeirra háþróuðustu í eigu Bandaríkjamanna en 24 slíkir hafa verið teknir í notkun af sjóhernum.

Oregon var sjósettur árið 2020 og tekinn í notkun árið 2022.

Á vef Stjórnarráðsins segir að heimsóknin sé „á ábyrgð utanríkisráðuneytisins en Landhelgisgæsla Íslands leiðir framkvæmd hennar í nánu samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra, Geislavarnir ríkisins og sóttvarnarlækni í samræmi við settar verklagsreglur. Vel hefur tekist til með undirbúning og framkvæmd heimsóknanna þökk sé þéttu samstarfi og samráði hlutaðeigandi stofnana innanlands og góðu samstarfi við bandaríska sjóherinn.“

Öryggis- og varnarmál Bandaríkin

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